李競存獲委任科大醫學院首任院長　曾稱看重學生好奇心及創造力

香港科技大學今日（1日）公布，委任國際臨床醫學科學家李競存為首任科大醫學院院長，即日生效。李競存是美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校醫學院首任院長，同時亦是史丹福大學放射學的兼職教授，科大認為具卓越學術領導能力、在醫學生育及生物醫物創新方面獲傑出成就，兼備從零建立醫學院的經驗。



香港科技大學6月1日公布，委任國際臨床醫學科學家李競存（中）為首任科大醫學院院長，即日生效。（林子慰攝）

李競存是美國伊利諾大學香檳分校醫學院首任院長。（美國伊利諾大學香檳分校Instagram）

科大︰李競存具從零建立醫學院的經驗

香港科技大學今日宣布，經過嚴謹的全球招聘，委任國際知名臨床醫學科學家李競存，成為新醫學院創院院長，任期即日起生效，又指李競存具卓越學術領導能力、在醫學生育及生物醫物創新方面獲傑出成就，兼備從零建立醫學院的經驗。

李競存生於香港，17歲時移民加拿大多倫多，他過去接受訪問曾指，自幼便希望貢獻社會，同時對工程及科技格外感興趣，長大後到多倫多大學攻讀醫學課程，大學第三年時在《自然》科學期刊上，因讀到一篇有關磁振造影（MRI）的文章，由已故諾獎得主保羅·勞特伯（Paul Lauterbur）所寫，，因而決定專攻放射學，「我當時就想，哇，這太酷了！這就是我要做的。」

李競存是美國伊利諾大學香檳分校醫學院首任院長。（美國伊利諾大學香檳分校網站）

曾任美國伊利諾大學香檳分校卡爾伊利諾醫學院創院院長

李競存之後到史丹福大學任教，又在國立衛生研究院、休士頓衛理公會醫院和維克森林大學擔任放射學相關職務。美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）2015年創立全球首家以工程學為基礎的卡爾伊利諾醫學院，李其後在2016年至2021年出任創院院長。

目前李競存是卡爾伊利諾醫學院的榮休院長及榮休教授，也是史丹福大學醫學院放射學系兼任教授，並是生物醫學創新者，在美國、澳洲及歐洲註冊的專利持有約20項，並創辦以科研成果轉化為基礎的企業。

科大正在校內興建醫學教研綜合大樓，圖為大樓地盤2026年4月28日面貌。（資料圖片／湯致遠攝）

李競存︰希望未來醫生可具備「4C」特質

李競存曾表示，他任醫學院院長時特別看重學生高階數理、物理及計算機科學等方面的能力，同時他亦主張醫學教學中結合工程及數據科學，例如在微生物學中引入數學模型，幫助學生理解原理，放棄傳統死記硬背的學習模式。

李競存希望未來的醫生可具備「4C」特質，即包括同理心（Compassion）、能力（Competence），以及好奇心（Curiosity）和創造力（Creativity），從而推動未來醫療變革。

面對科技的普及，李競存認為業界不應畏懼科技取代醫生，若能善用科技處理繁複的影像分析，將有助普及高質素診斷工具，讓醫生專注於醫患溝通，同時科技介入能大幅提升醫療精準度、降低營運成本，令優質醫療服務惠及更多人。