科大醫學院新院長李競存百中選一　獲葉玉如邀請：不能拒絕機會

香港科技大學今日（1日）委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期即日起生效。校方表示，遴選超過100名院長候選人，最終李競存脫穎而出。李競存則稱，原沒打算回港，直到科大校長葉玉如向他提供「不能拒絕的機會」，讓他可以貢獻香港甚至世界醫療系統，故沒考慮太多便答應，作為土生土長的港人，很感恩有機會回饋香港社會。



香港科技大學6月1日公布委任李競存為首任科大醫學院院長，李競存同日見傳媒時稱香港醫療壓力會因人口老化愈來愈大，需革命性改變醫療體系。（湯致遠攝）

科大校董會副主席、遴選委員會主席施熙德表示，早前遴選超過100名來自北美及亞太區10個國家地區的候選人，經過多輪評審、面試及深層交流，最終李競存憑藉創立美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）醫學院的經驗，以及在推動醫學教育及創新生物醫學的能力脫穎而出。

科大醫學院首任院長李競存（中）6月1日表示科大醫學院作為香港第三間醫學院，未來會培育好醫術、好醫德，以及有創新科技知識的醫生，圖左為科大校長葉玉如，圖右為遴選委員會主席施熙德。（湯致遠攝）

李競存表示，原沒打算回港，但科大校長葉玉如向他介紹該項能影響香港、國家甚至全世界的計劃，可以用創新科技改革醫療系統，是「不能拒絕的機會」，故很快答應回港。他又說，作為土生土長的港人，很感恩有機會回饋香港社會。

被問對香港醫療制度是否熟悉？他表示，中學就讀英皇書院，當中有不少同學現在是醫生，離港期間一直與他們保持聯絡，對香港醫療制度並非毫不瞭解。但他又說，比起其他長期在港工作的人，目前對本港醫療運作還未夠深，但相信無人所有事物都知悉，可以獨立完成工作，未來要與科大及合作伙伴一起努力。