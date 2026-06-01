科大醫學院新院長李競存百中選一 獲葉玉如邀請：不能拒絕機會
撰文：林子慰
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香港科技大學今日（1日）委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期即日起生效。校方表示，遴選超過100名院長候選人，最終李競存脫穎而出。李競存則稱，原沒打算回港，直到科大校長葉玉如向他提供「不能拒絕的機會」，讓他可以貢獻香港甚至世界醫療系統，故沒考慮太多便答應，作為土生土長的港人，很感恩有機會回饋香港社會。
科大校董會副主席、遴選委員會主席施熙德表示，早前遴選超過100名來自北美及亞太區10個國家地區的候選人，經過多輪評審、面試及深層交流，最終李競存憑藉創立美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）醫學院的經驗，以及在推動醫學教育及創新生物醫學的能力脫穎而出。
李競存表示，原沒打算回港，但科大校長葉玉如向他介紹該項能影響香港、國家甚至全世界的計劃，可以用創新科技改革醫療系統，是「不能拒絕的機會」，故很快答應回港。他又說，作為土生土長的港人，很感恩有機會回饋香港社會。
被問對香港醫療制度是否熟悉？他表示，中學就讀英皇書院，當中有不少同學現在是醫生，離港期間一直與他們保持聯絡，對香港醫療制度並非毫不瞭解。但他又說，比起其他長期在港工作的人，目前對本港醫療運作還未夠深，但相信無人所有事物都知悉，可以獨立完成工作，未來要與科大及合作伙伴一起努力。
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