綜緩．高齡津貼｜廣東、福建養老港長者即日起款項可直入內地戶口

社會福利署今日（6日）宣布，正申請或領取可攜現金援助，包括綜合社會保障援助（綜援）長者廣東及福建省養老計劃的綜援金，以及公共福利金計劃之廣東計劃和福建計劃的長者生活津貼和高齡津貼的香港長者，即日起可選擇由社署將有關港幣援助款項，直接匯入其在內地指定銀行的港幣帳戶，服務費用全免。



2026年7月起將會推出優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由港府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。（資料圖片/夏家朗攝）

指定帳戶須是廣東或福建中國銀行或中國工商銀行開立的「一類帳戶」

社署提醒，內地指定銀行帳戶必須是受助長者於廣東省或福建省的中國銀行或中國工商銀行分行所開立的港幣帳戶（即「一類帳戶」）。申請跨境匯款服務的受助長者須於辦理手續時提供其內地指定銀行帳戶的證明文件。

社署指，綜援養老計劃受助長者可向負責其個案的社會保障辦事處或社署委聘的代理機構查詢及提出要求使用跨境匯款服務。各區社會保障辦事處地址、電話及辦公時間可按此查閱。

廣東計劃及福建計劃受惠長者可向社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）或社署委聘的代理機構查詢及提出要求使用跨境匯款服務。社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）地址、電話及辦公時間可按此（廣東計劃）或按此（福建計劃）查閱。

社署委聘的代理機構的地址及聯絡方法如下：

社署廣東省代理機構：新家園協會

香港：香港九龍牛池灣清水灣道12號（香港升旗隊總會）3樓新家園協會彩虹服務中心香港(852) 2815 7399

深圳：中國廣東省深圳市福田區福保街道加福華爾登府邸裙樓2樓深圳市新家園社會工作服務中心(86) 0755 8300 3068

廣州：中國廣東省廣州市越秀區廣九大馬路19號303室廣州市新家園社會工作服務中心(86) 020 8319 9106

社署福建省代理機構：香港國際社會服務社

香港：香港九龍坪石邨酒家大樓座平台香港國際社會服務社福建計劃辦事處(852) 2755 6800、(852) 2755 6500

福建：廈門市思明區嘉禾路23號新景中心B棟1015室福建計劃服務站(86) 0592 2655714

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「廣東計劃」及「福建計劃」是什麼？

翻查資料，公共福利金計劃下的「廣東計劃」及「福建計劃」，為選擇移居廣東省或福建省的合資格香港居民，每月提供現金津貼。計劃下，高齡津貼不設經濟狀況審查，每月津貼額為1,640元；長者生活津貼則設入息及資產審查，每月津貼額則為4,250元。

「綜援長者廣東及福建省養老計劃」是向符合申請資格、並選擇到廣東或福建省養老的綜援受助長者，繼續提供現金援助。社署每月發放一次的綜援標準金額，以及每年發放一次的長期個案補助金，但不會獲發特別津貼或其他援助金。援助金會按月存入指定的香港銀行戶口，申請人須自行與銀行安排，將援助金匯到廣東或福建省；有關費用須自行支付。