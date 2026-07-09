賽馬會樂妍站增至3間　計劃今年內增設孕前服務　研究設中醫服務

基層醫療署轄下樂妍站日前舉行開幕禮，並即日起命名為賽馬會樂妍站，為女性提供健康評估服務，透過共付模式，為本港女居民提供個人化女性健康服務。樂妍站計劃於今年內增設孕前服務，包括健康評估、個別諮詢及教育、醫生諮詢，以及按協定護理流程進行檢查與跟進等，標誌着專注照顧婦女全人健康的基層醫療服務邁進新里程。



基層醫療署轄下賽馬會樂妍站7月7日舉行開幕及命名典禮。醫務衞生局副局長范婉雯（左四）、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟（左二）、醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪（左一）、醫院管理局行政總裁李夏茵（右二）、衞生署副署長方浩澄（右一）和其他嘉賓一同主持揭幕儀式。（政府新聞處圖片）

基層醫療署轄下賽馬會樂妍站7月7日舉行開幕及命名典禮。醫務衞生局副局長范婉雯（中）、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟（左二）、醫衞局中醫藥發展專員鍾志豪（左一）、醫院管理局行政總裁李夏茵（右二）、衞生署副署長方浩澄（右一）和其他嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

三間樂妍站相關工程和醫療設備獲賽馬會慈善信託基金資助，名為港島賽馬會樂妍站、九龍賽馬會樂妍站及新界賽馬會樂妍站，分別位於柴灣、藍田及屯門，全部由東華三院營運。

樂妍站透過共付模式，為持香港身份證或豁免登記證明書的婦女提供個人化女性健康服務。有意使用服務的人士，需要登記成為地區康健中心會員及同意使用醫健通，中心會為她們安排健康風險評估及配對家庭醫生，再按需要安排她們到樂妍站接受服務。

樂妍站除了為合資格參加的婦女提供免費健康教育外，參加者在支付共付額後，可獲提供基本健康評估、個別諮詢、子宮頸癌和乳癌篩查等服務。經評估後，如有臨床需要進行化驗，亦可使用有關私營化驗服務。

此外，樂妍站亦引入多項增值服務，包括乳房超聲波掃描服務、3D乳房造影、人類乳頭瘤病毒（HPV）基因檢測、HPV自我採樣檢測，以及疫苗接種等。市民如欲了解更多有關樂妍站的服務及收費詳情，請瀏覽樂妍站網站。

位於藍田的九龍樂妍站在本周二（7日）舉行揭幕儀式，醫務衞生局副局長范婉雯、醫管局行政總裁李夏茵、基層醫療健康專員彭飛舟及賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英，以及東華三院主席曾慶業出席。

醫務衞生局副局長范婉雯醫生7月7日在基層醫療署轄下賽馬會樂妍站開幕及命名典禮上致辭，稱計劃於今年內增設孕前服務。（政府新聞處圖片）

范婉雯醫生在典禮上致辭說，整合衞生署婦女健康中心服務並成立樂妍站，落實了香港政府在《基層醫療健康藍圖》中提及為強化基層醫療體系制定的發展方向及策略，亦配合了行政長官於2024年《施政報告》中提出全方位推進基層醫療發展，體現政府對婦女健康的重視。

她表示，樂妍站計劃於今年內增設孕前服務，包括健康評估、個別諮詢及教育、醫生諮詢，以及按協定護理流程進行檢查與跟進等，以照顧計劃懷孕婦女的特定健康需要。她又表示，政府正積極研究在樂妍站引入聚焦婦女健康需要的中醫服務，為婦女提供更全面的健康支援網絡。

其他兩間樂妍站去年6月起分階段投入服務。除了提供免費健康教育外，亦以共付模式為合資格婦女提供健康評估及諮詢、癌症篩查、疫苗接種、HPV自我採樣檢測等服務，截至今年4月服務逾1.8萬人次。