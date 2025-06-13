屯門及藍田「樂妍站」9月啟用　為64歲以下婦女提供社區醫療

政府將為婦女提供更優質的社區醫療服務和健康支援系統。醫務衞生局副局長李夏茵今日（6月13日）在立法會衞生事務委員會會議中，闡述整合婦女健康服務的進展，首間「樂妍站」已於6月12日在柴灣正式啓用，今年9月在藍田及屯門還將啟用兩間「樂妍站」，為64歲或以下婦女提供全面健康風險評估、癌症篩查、個人化健康管理。



為婦女提供健康篩查服務的「樂妍站」柴灣服務站已投入運作。（資料圖片）

樂妍站將年服務逾3萬名婦女

「樂妍站」專為64歲或以下符合資格婦女提供健康服務，涵蓋全面健康風險評估、子宮頸癌及乳癌癌症篩查、個人化健康管理計劃制定，及包括更年期輔導、失禁預防教育及盆底肌鍛鍊等在內的生命週期健康需求服務，預計每年服務逾3萬名婦女。

首間「樂妍站」已在柴灣啟用，藍田及屯門站將在今年9月投入運作，東華三院在油麻地及北角設立過渡性的服務點。「樂妍站」將配合地區康健中心及醫管局普通科門診為婦女提供分層、便捷的服務。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府將以此項婦女健康服務整合的經驗作為藍本，逐步將衞生署轄下其他基層醫療服務，包括長者健康服務等，有序整合至基層醫療健康系統。（直播截圖）

採用基層醫療共付模式

李夏茵表示，「樂妍站」基本服務的共付額將維持與原有衞生署婦女健康中心大致相若，堅持「用者自付」和「能者多付」之原則。

弱勢婦女（含綜援受助人和獲醫療費用見面人士）經地區康健中心轉介至指定醫管局普通科門診，可享預防性婦女保健服務費用全免或減免，預計年惠6,500人，年底將擴至全港18區醫管局普通科門診。​​

李夏茵表示，由今年1月24日至6月1日，已有超過680位婦女於康健中心專屬護士診所接受初步評估，其中約600位已獲安排到樂妍站接受跟進服務。（資料圖片）

研究推HPV疫苗等服務

「樂妍站」正積極研究於今年第三季推出多項自費增值服務，包括3D乳房造影、人類乳頭瘤病毒疫苗、人類乳頭瘤病毒基因分型檢測等，進一步擴闊服務覆蓋面與選擇彈性。