子宮頸癌關注月｜醫衞局樂妍站今年首季將推HPV自行採樣檢測計劃

每年一月為「子宮頸癌關注月」，衞生署今日（2日）呼籲市民預防子宮頸癌，可接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗及定期進行子宮頸篩查。此外，醫務衞生局基層醫療署轄下的樂妍站計劃在今年首季推出HPV自行採樣檢測計劃。



【20至29歲】 女性應該從25歲開始每三年接受一次子宮頸癌篩查，至49歲起，便可每隔五年檢查一次。（GettyImages/VCG）

世界衞生組織（世衞）轄下的國際癌症研究機構將每年的一月定為子宮頸癌關注月。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，政府高度重視癌症防控，致力實現「早預防、早發現、早治療」的目標。自2004年開始實施子宮頸普查計劃。

他又指，衞生署自2019年起將HPV疫苗接種納入兒童免疫接種計劃，香港在過去數年已有近90%的接種率；2024年12月啟動了一次性HPV疫苗補種計劃，目前已接種超過48,000劑。此外，政府將進一步擴大子宮頸篩查服務，以鼓勵更多女性參與，保障健康。

衞生署衛生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/黃浩謙攝）

在香港，子宮頸癌是2023年女性第七常見的癌症，並在女性致命癌症中排位第九。大多數子宮頸癌病例由持續感染高風險HPV引起。政府建議女性在未開展性行為前接種HPV疫苗，並通過定期篩查、保持安全性行為（如使用安全套及避免多個性伴侶）來降低感染風險。

衞生署於2024年12月開展一次性HPV疫苗補種計劃，為2004年至2008年出生、尚未完成接種HPV疫苗的女性香港居民提供免費補種。合資格人士只需先登記「醫健通」，便可透過網頁或致電2855 1333預約於醫務衞生局基層醫療署轄下的樂妍站或指定地區康健中心／站免費接種HPV疫苗，計劃為期約兩年。

子宮頸癌的分期。（圖片由張天怡醫生提供。）

衞生署轄下的母嬰健康院、樂妍站、非政府機構及私營醫護服務提供者，都有提供子宮頸篩查服務。而自2024年起，11間母嬰健康院進行HPV自行採樣檢測先導計劃及研究，探討陰道HPV自我採樣的可行性和接受程度。此外，樂妍站計劃在2026年第一季推出HPV自行採樣檢測計劃，詳情將稍後於樂妍站網頁公布。

衞生署補充指，香港及國際間目前尚未有充分科學證據支持使用自行採集經血或尿液樣本作子宮頸篩查，署方會持續檢視最新科學實證。