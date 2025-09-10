藍田及屯門婦女「樂妍站」今啟用　推3D乳房造影等個人化服務

為64歲以下婦女提供健康服務的樂妍站，其九龍及新界站今日（10日）啟用，並新增人類乳頭瘤病基因分型、乳房超聲波及3D乳房造影服務。基層醫療健康助理專員林瑜玉表示，樂妍站將會增設家庭醫生轉介機制。參加「慢性疾病共同治理先導計劃」的家庭醫生，可按照需要轉介婦女到樂妍站接受癌症篩查服務。她表示，相關機制可促進樂妍站與家庭醫生的合作，並增加提供預防性服務的渠道。



林瑜玉（左）指，樂妍站將新增家庭醫生轉介機制。（賴卓盈攝）

位於藍田及屯門樂妍站今日啟用，連同6月啟用的柴灣站，現時全港共有3間樂妍站，為64歲以下婦女提供癌症篩查、健康評估等服務。市民在地區康健中心登記會員並進行基本健康評估後，中心會將有需要的市民轉介至樂妍站，接受進一步的癌症篩查等服務。

基層醫療健康助理專員林瑜玉指，樂妍站未來會新增家庭醫生轉介機制，讓參加「慢性疾病共同治理先導計劃」的家庭醫生，可按照需要，轉介已成為康健中心會員的婦女到樂妍站接受癌症篩查服務。一旦有篩查結果，樂妍站便會轉交家庭醫生再跟進。林瑜玉指，設立轉介機制可促進樂妍站與家庭醫生的合作，並增加提供預防性服務的渠道。

樂妍站主管醫生何書韻指，定期進行篩查相當重要。她舉例指，一名BMI達26、從未出現子宮頸癌症狀的婦女，於前年曾進行子宮頸癌篩查，發現她對高危HPV病毒呈陽性。她於今年6月到樂妍站再度接受子宮頸癌篩查，發現她有HSIL高度鱗狀上皮內病變，若不加理會則有機會發展成子宮頸癌，樂妍站最終將該個案轉介予專科跟進。

何書韻指，自1月尾起，共有2650市民到地區康健中心接受專屬護士診所的初步評估；由6月12日樂妍站啟用至8月31日，共有2350名婦女獲安排到樂妍站接受服務，其中1070人已接受服務，一般輪候期不多於兩星期。

樂妍站新增人類乳頭瘤病毒基因分型、乳房超聲波及3D乳房造影服務。（賴卓盈攝）

樂妍站現時的服務包括專屬護士診所、醫生評估及諮詢、子宮頸癌篩查及乳癌篩查，每次費用為80元至150元。林瑜玉指，為向使用者提供更多選擇，樂妍站本月開始增設人類乳頭瘤病基因分型、乳房超聲波及3D乳房造影服務，可增加檢查精準度。其中3D乳房造影單側收費1500元，雙側收費2500元；其餘新增服務則收費500元。林瑜玉指，正研究推出更多疫苗接種服務，希望在今年內實施。

林瑜玉指，屯門及藍田樂妍站啟用後，位於油麻地及北角的過渡性服務點仍會繼續提供服務，惟服務重心將逐漸轉移至3間樂妍站。