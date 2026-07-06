澳門擬規管「約拍」打擊黑工　限本地攝影師登記大三巴等景點服務

早前澳門揭發有旅客非法聘用內地黑工攝影師拍攝，澳門政府今日（6日）宣佈規管「約拍」服務，僅限澳門居民登記，以先到先得形式選擇拍攝地點，並且只能在特定期間內拍攝。活動地點及名額均有限制，當局初步擬將人流密集的旅遊景點納入規管，包括大三巴、議事亭前地等，希望杜絕過界勞工或黑工拍攝問題。



澳門法務局建議以登記制度規管在旅遊景點的「有償拍攝」活動。（資料圖片／馬煒傑攝）

澳門法務局：推登記制度平衡旅遊服務需求與公共秩序

澳門法務局代局長吳子健表示，現行制度並無專門條文規管景點「有償拍攝」服務，非本地居民均可於公共景點自由開展此類商業活動。隨着旅客對「有償拍攝」的需求增加，當局建議將活動納入登記制度，並僅限澳門居民申請。當局建議登記制度不設任何專業技術門檻，例如年資或經驗證明，並將純粹以場所管理為導向，平衡旅遊服務需求與公共秩序。

勞工事務局聯同治安警察局於五一假期期間，針對熱門旅遊景點及隱蔽黑點展開多次聯合巡查行動，持續嚴厲打擊非法工作。（治安警察局社區警務Facebook）

規管攝影師與顧客即場達成「有償拍攝」協議

市政署市政管理委員會主席周偉迎亦說，規管旅拍服務或抵觸《小販管理制度》，現時建議的登記制度適用於拍攝服務提供者與顧客即場達成協議，並進行「有償拍攝」的情況。

他稱，僅限澳門居民登記，以先到先得形式選擇拍攝地點，並僅可在特定期間內進行有關活動。活動期結束後再重新開展登記程序，以確保服務提供者的流動性及公平參與的機會。

勞工事務局聯同治安警察局於五一假期期間，針對熱門旅遊景點及隱蔽黑點展開多次聯合巡查行動，持續嚴厲打擊非法工作。（治安警察局社區警務Facebook）

去年668人涉黑工等被處罰

翻查資料，澳門勞工事務局早前表示，2025年共668人次涉過界、過職、黑工等被科處行政處罰，當中被罰僱主實體383人次，被處罰的非本地居民有285人次，處罰金額逾600萬元。

治安警察局亦稱，持續加強巡查工作，重點關注非法「約拍」、演唱會「黑工」等情況，在2025年獨立或聯同勞工事務局等其他部門開展共1,100餘次行動，合共巡查超過3,500個地點或場所。