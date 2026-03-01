SEVENTEEN演唱會｜入境處拘捕4名流動小販懷疑黑工　介乎22至49歲

韓國男子組合SEVENTEEN今昨兩日（2月28日至3月1日）在啟德體育園舉辦演唱會，海關、入境處、警方、食環署和康文署採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工、無牌小販及非法擺賣活動。期間入境處拘捕4名疑為黑工人士，年齡介乎22至49歲。



韓國男子組合SEVENTEEN今昨兩日在啟德體育園舉辦演唱會，海關、入境處、警方、食環署和康文署採取聯合執法行動。（政府新聞處圖片）

被捕4人為訪客身份 違規在港從事僱傭工作或參與業務

海關在啟德體育園試購，懷疑有4名訪客以流動小販身份在港從事僱傭工作或參與業務。該4名流動小販隨即被入境處人員以懷疑非法勞工拘捕。被捕人為兩男兩女，年齡介乎22至49歲。

有關部門稱，海關、入境處、警方、食環署及康文署會繼續於盛事舉行期間加強高調巡邏和執法，在會場附近嚴厲打擊各類違法活動。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

根據《版權條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。

所有旅客均不得在港從事任何僱傭工作

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，開辦或參與任何業務。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

食環署提醒，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，一經定罪，最高可被處罰款一萬元及監禁六個月，而涉案的貨物及設備會被檢取及充公。此外，如無牌販賣活動同時引致阻塞公眾地方，違例人士會被加控《簡易程序治罪條例》（第228章），一經定罪，最高可被處罰款二萬五千元或監禁三個月。