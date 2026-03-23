鄧炳強：跨部門專責組成效顯著　5個月逾萬次反黑工行動拘逾700人

保安局局長鄧炳強周一（23日）主持「跨部門反黑工專責組」第2次會議，專責組跟進非法勞工的最新情況，包括個別重點行業相關罪案趨勢，並檢視各項打擊措施的實施情況。



圖為2026年3月23日，保安局局長鄧炳強（中）主持「跨部門反黑工專責組」第二次會議，跟進非法勞工的最新情況，並檢視各項打擊非法勞工措施的實施情況。（政府新聞處圖片）

身兼專責組組長的鄧炳強在會上表示，自專責組於去年9月成立以來，政府不斷加強打擊非法勞工的力度。去年10月至今年2月的5個月期間，共進行超過10,000次反非法勞工行動，月均數字較2025年頭3季月均上升近3成，當中拘捕約520名非法勞工和約200名僱主或協助以及教唆人士，成效顯著。執法部門同時加強宣傳執法成果，以收阻嚇之效。

圖為2026年3月23日，保安局局長鄧炳強（左三）主持「跨部門反黑工專責組」第二次會議，跟進非法勞工的最新情況，並檢視各項打擊非法勞工措施的實施情況。（政府新聞處圖片）

入境處舉報專線改更易記號碼

鄧炳強續稱，情報收集方面，入境事務處於2025年九月推出舉報非法勞工專線，並增設微信及「智方便」應用程式的舉報方式。為進一步便利市民作出舉報，入境處即日起簡化舉報專線，推出更方便易記的號碼185 185，取代原來的號碼3861 5000，以鼓勵市民合力打擊非法勞工。

專責組會繼續密切關注非法勞工的罪案趨勢，適時制定和調整應對策略，針對性地打擊多個重點行業的非法勞工，保障本地工人的就業機會。