入境處去年拘3700黑工9成為華裔　批19萬人才簽證及延長逗留申請

入境處處長郭俊峯今日（13日）在工作回顧新聞發布會中表示，處方去年共進行了19,980次反非法勞工行動，較2024年增加12%，合共拘捕3,708名非法勞工及569名本地僱主，當中超過3,300人為華裔人士。另外，去年處方共批出超過19萬宗人才入境計劃簽證及延長逗留期限申請，較2024年上升11%。



入境處今日（13日）舉行新聞發布會，回顧入境處過去一年的工作。左起：副處長（管制、簽證及證件）程和木、處長郭俊峯、副處長（執法、系統及管理）蔡志遠。（黃寶瑩攝）

郭俊峯指，入境處在2025年，共進行了19,980次反非法勞工行動，較2024年上升12%，合共拘捕3,708名非法勞工及569名本地僱主；396人為非華裔非法勞工，由164名本地僱主聘用。被定罪的非法勞工大部份被判監禁，當中最高被判監禁22個月兩星期；被定罪的僱主大部份被判監禁或罰款，當中最高被判監禁6個月，罰款最高達6萬元。

郭俊峯指，2026年處方的工作仍充滿挑戰，提升通關效率及推進口岸建設將是工作重點。（黃寶瑩攝）

另外，﻿﻿針對不法分子利用網上平台安排非法勞工提供跨境服務，入境處持續展開「網上巡邏」，並採取執法行動，並與內地當局交換情報，促請跟進涉及內地網上平台的相關帖文。去年處方共採取28次「放蛇」行動，拘捕33人，包括30名非法勞工及3名協助及教唆人士，當中涉及來港提供攝影、化妝、導遊及跨境代購等服務。

去年入境處拒絕32000人入境香港 逾85%可疑個案涉黑工

另外，郭俊峯在記者會中透露，去年處方共拒絕32,000人入境香港，佔全部入境旅客的0.06%。他提到當中逾八成半屬可疑個案，涉及懷疑黑工、非法逗留，亦有「不受歡迎人物」。

優化人才入境計劃方面，2025年，共有超過19萬宗人才入境計劃簽證及延長逗留期限申請獲批，較2024年上升11%。處方另指，多項入境人士便利計劃已在去年底推出，包括特邀人士入境便利計劃、為來港參與仲裁程序的人士提供入境便利計劃。

去年錄108萬人次的7至10歲兒童使用e道

至於處方去年其他工作，入境處在去年放寛e-道服務使用資格，包括放寬至7歲或以上持有智能身份證的香港永久性居民、中國電子護照或往來港澳通行證持有人，以及使用「離境易」的訪港旅客，截至2025年年底，約有108萬人次的7至10歲兒童使用。

入境處並在2025年9月在香港機場推出全新入境自助通道「容易飛e-道」，讓合資格香港居民透過容貌識別技術完成入境檢查手續，無需出示任何證件或「非觸式e-道」加密二維碼。推出以來使用人次約36萬。

個人證件方面，政府2018年推出新身份證，截至2025年底，約746萬名身份證持有人已換領新證，換證率約93%，所有2018年11月26日之前發出的舊款智能身份證已於去年分兩階段失效。護照方面，2025年入境處簽發超過70萬本特區護照，現時，共有175個國家或地區給予特區護照持有人免簽證入境或落地簽證待遇。

入境處助宏福苑災民免預約補領證件 涉超過2600人

至於宏福苑火災，入境處向災民即時推出一系列特別服務安排，包括受影響居民毋須預約即可前往任何辦事處補領個人證件或副本、設立特別服務時段、安排專車接送他們到總部辦理補領手續等申請，並豁免相關申請費用。由2025年11月27日至12月底，處方共處理4,350宗受影響居民的個人證件補領申請，涉及人數超過2,600人。

另外，入境處2025年每月平均截獲32名非華裔非法入境者，比2023年10月高峰期的364名，大幅減少91%。同時，處方持續加快審核免遣返聲請個案，超過2,500宗已作決定，並已遣送2,613名聲請不獲確立者離港，較2024年上升18%；尚待處方審核的聲請至去年年底約有650宗。