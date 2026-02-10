内地黑工私廚索價萬元上門辦10人團年飯　認沒工簽　工會籲勿光顧

臨近歲晚，不少家庭正籌備年夜飯，《香港01》發現内地社交平台小紅書出現大量跨境包辦平價私房菜服務，10人團年飯索價8,888元人民幣「包工包料包兩廚」，不過相關團隊直認沒有香港工作簽證，疑涉「黑工」問題。



香港飲食業職工會聯合會表示，該類跨境私廚活動除或涉非法勞工問題，更可能帶來食物安全風險，籲市民提高警覺，避免光顧此類服務。《香港01》正向入境處查詢。



2023年年三十早上，九龍城街市人頭湧湧，除了預備團年飯的市民，亦有人來準備開年飯。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

內地盛行「私廚上門做菜」近年攻港。內地社交平台小紅書出現不少内地私廚上門香港做菜的帖文，有港人留言感興趣。不過，相關內地廚師或無香港工作簽證，疑似涉嫌非法勞工問題，若港人聘用隨時墜法網。

10人年夜飯菜單有南非乾鮑，黑松露龍蝦 8,888人民幣加一服務費

《香港01》今日（10日）聯絡其中一位自稱可到香港的「深圳上門私廚」，詢問對方2月16日十人份量年夜飯費用。他表示，10位年夜飯要價8,888人民幣，外加一成服務費，「兩個廚師上門包工包料」。其提供的年夜飯菜單包括南非乾鮑魚，黑松露龍蝦、安格斯牛小排、花膠湯等，上述按人頭上菜，另外還有東星斑等菜式。

自稱可到香港的「深圳上門私廚」表示，10位年夜飯要價8,888人民幣，「兩個廚師上門包工包料」。（對話截圖）

自稱可到香港的「深圳上門私廚」表示有40年廚師經驗，不過未曾在香港食肆工作，亦沒有香港工作簽證。（對話截圖）

認沒香港工作簽證：只做過一次香港的 在（客戶）家裏做

被問及團隊是否有香港工作經驗及工作簽證，對方稱有40年廚師經驗，不過未曾在香港食肆工作，亦沒有香港工作簽證，「我們就只做過一次香港的，在（客戶）家裏做的」。

香港飲食業職工會聯合會：食材儲存難監控 可能帶來食安風險

飲聯表示，該類跨境私廚活動，涉嫌非法勞工問題，更可能帶來嚴重的食品安全風險。若食材從內地長途攜帶來港，儲存及運輸條件難以監控，容易導致食物變質，增加食物中毒風險。此外，相關服務提供者亦未必符合本港對食物處理、衛生等方面的規管要求，一旦發生事故，消費者難以追討。飲聯呼籲市民提高警覺，避免光顧此類服務。

根據本港法例，未經入境事務處批准便在香港工作（不論受薪與否），即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。