性罪行改革｜今日起展開為期一個月公眾諮詢　目標政府任期內立法

政府建議全面檢視及修訂源自70年前的香港性罪行法例，擬新增多項罪行，包括新訂8項涉及兒童的性罪行，並倡議把涉及兒童性罪行的「同意年齡」劃一為16歲；建議為「同意」一詞制定法律定義等。政府今日（7日）公布，就完善香港的性罪行法例的建議展開為期一個月的公眾諮詢，目標在本屆政府任期內、即明年7月前完成立法。



法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會2020年11月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片/黃偉倫攝）

發言人表示，目前香港的性罪行很多是以1956年所訂立的英格蘭法例的類近條文為根據。多年來，與性罪行相關的社會觀念不斷變化。同時，現有性罪行條文亦有不足的地方，例如，部份條文未夠清晰明確、用字不合時宜；有些罪行對兩性的處理欠缺一致，或基於性傾向而作出區別；部份性罪行的條文和刑罰，未能充份反映有關行為的嚴重性等。政府認為有必要檢視及完善香港的性罪行法例，應對現行條文的不足，及切合社會對性罪行相關觀念變化的需要。

法改會曾就性罪行及相關事宜進行全面檢討，並就特定範疇發表合計四份諮詢文件。其後法改會發表兩份報告書，作出共72項最終建議。建基於法改會的建議，並參考其他主要普通法司法管轄區相關法例的發展，政府擬訂一系列法例修訂建議，主要涵蓋以下範疇：

（一）未經同意下進行的性罪行；

（二）涉及兒童的性罪行；

（三）涉及精神缺損人士的性罪行；

（四）雜項性罪行；及

（五）其他為加強對性罪行受害人的保護的相關修訂



政府發言人表示，政府十分重視社會大眾，特別是兒童及精神缺損人士的福祉，致力保護他們免受性剝削和侵犯是政府訂立性罪行法例的初衷。政府期望可以「早一日得一日」完善香港的性罪行法例，一方面加強對性罪行受害人的保護，另一方面令性罪行條例與時並進。