IB放榜｜英基27狀元一半讀醫　有人愛文學擬赴劍橋讀英文盼當作家

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，英基學校協會屬校今年誕27名狀元，為全港最多，當中有13人計劃讀醫。



另有狀元對文學創作尤感興趣，曾參加愛荷華青年作家工作室以及有創作小說的經驗，計劃到劍橋大學修讀英國語文，望日後能成為作家。亦有狀元確診過甲狀腺功能低下症，曾於本地接受治療，故希望留港讀醫，以作回饋。



英基學校協會公布，今年有27名考生獲滿分45分，成為IB狀元。圖為英基轄下港島中學。（英基學校協會）

英基屬校今屆共有1024名考生，合格率達98.3%，當中有27名狀元及43名榜眼，共有323人考獲40分或以上，總平均分為36.4分。

狀元愛文學擬赴劍橋讀英文 不畏艱辛盼成作家

其中一位狀元孫若水計劃到英國劍橋大學修讀英國語文。她表示，對文學深感興趣，曾有創作小說及參加愛荷華青年作家工作室的經驗，其短篇作品亦曾被塔霍馬文學評論收錄。她自小喜愛閱讀和寫作，最愛的文學作品是大衛·華萊士（David Foster Wallace）的《無盡的玩笑》（”Infinite Jest”），當中以後現代形式呈現人類百態，令她深受啟發。

孫若水指，實現理想有許多不確定性，亦明白過程不容易，如未能成為作家，會考慮踏入學術研究領域，但她指自己最大的目標仍然是成為全職作家。

孫若水計劃到劍橋大學修讀英國語文系。（梁鵬威攝）

孫若水認為，修讀人文學科除了需要具有語感，求知精神同樣重要，反覆訓練及提升寫作能力亦助她取獲佳績。她認為時間管理十分重要，每個人都應找到適合自己的學習方法，並寄語未來考生不要怕辛苦，磨練能帶來成就。

曾患甲狀腺功能低下症 堅持留港讀醫回饋

何奕圻則計劃到中文大學或香港大學修讀醫科，她坦言原本打算修讀人文學科，如法律或英文系等，但她覺得醫科結合人文與科學，更讓人見證生死，能呈現人性化的一面，同時又較符合她個人興趣。何奕圻指，她曾被確診患有甲狀腺功能低下症，以前經常出入醫院，當時她感受到醫護人員的悉心照顧，更令她堅定留港成為醫生的信念。

何奕圻曾患有甲狀腺功能低下症，醫護人員的努力啟發她讀醫。（梁鵬威攝）

狀元嘆本港醫療缺人手 以香港為家盼服務社群

另外兩位狀元Riccine及John亦計劃讀醫，兩人均認為香港醫療人手短缺，John指出，全港只有2間醫院能夠提供心血管手術，令他感到相當驚訝，而且他以香港為家，故希望在本地社會服務社群，因此決定留港讀醫。

他在課外亦參加模擬聯合國，因此平日時常留意國際政治，其中他最關注可持續發展的議題，認為17個可持續發展目標均十分重要，人們應該提高意識，才能令全球環境更和平。

John平日留意國際政治議題，其中他較關心可持續發展。（梁鵬威攝）

Riccine則指，自己也視香港為家，但亦希望探索世界，故仍在考慮是否出國升學。她同樣關注本地醫療人手短缺的問題，她分享曾在飛機上遇醫療緊急事故，當下不禁感到緊張，同時明白到所有地方都需要更多的醫療人員，因此希望日後也能成為醫生，以出一分力。

Riccine打算修讀醫科，仍正在考慮是否要出國升學。（梁鵬威攝）

平日課外，Riccine靠打籃球、製作抹茶舒緩壓力，亦關心有關醫療的社會議題，例如藥物及人力資源是否充足等。她又分享讀書技巧，指自己平日會利用「FlashCards」溫故知新，以及在課外與同學辯論課題，以填補知識漏洞，使自己能更有裝備地應試。