IB放榜2026︱蔡繼有女狀元留港讀醫 盼成婦科醫生科研解女性之苦

2026年國際文憑課程（IB）今日（6日）放榜，不少狀元均立志從醫，保良局蔡繼有學校6名狀元之一的劉心嵐亦不例外。她表示將來有意在婦產科領域發展，期望透過結合創新科技與臨床醫學，為全球女性的健康福祉做出貢獻。



外婆住院見證醫護關懷 立志從醫為病患帶來溫暖

劉透露，外婆早年因長期病需要住院，她每次探望都目睹醫護團隊無微不至的照顧，讓病人於病塌中都能感受到溫暖，於是立志要將這份力量，延續下去。

劉目前已獲中大及港大錄取，她指自己生於香港，早已決定留港升學，將來學成亦會在港工作。至於為何會選擇婦產科，她指出，婦女病普遍存在，特別是月經疼痛等不適，對女性來說是每月的煎熬、但卻往往被社會忽視，故一直想就此都市病尋找解決方案。

劉同學（左三）指出，婦女病普遍存在，特別是月經疼痛等不適，對女性來說是每月的煎熬、但卻往往被社會忽視，故一直想就此都市病尋找解決方案。（彭彥怡攝）

善用零碎時間 手機Flashcard助溫習

她又分享自己的溫習形式，就是善用手機的電子字卡 （Flashcard）應用程式。「我習慣利用日常搭車、食飯或者等人的零碎時間，用手機溫習Flashcard。這種複習方式，能幫我在最短時間內精準鞏固知識。」

母親深信學校教導得宜 母女關係如朋友引導

劉媽媽是全職母親，她指母女的相處形式像朋友多於家長，加上IB課程不少個案研究（case study)，故女兒經常向她尋求多元觀點，而她亦只會擔任引導者。

劉媽媽認為，學校的支援及教學令她很放心，亦培養出女兒獨立思考和解決問題的能力。她又指，對女兒明確關注女性健康議題表示支持，希望她能就此方面貢獻香港。