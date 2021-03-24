元朗721白衣人案　飛天南稱以雙頭肌揮抽木棍　無打中人

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-24 19:34

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（24日）續審，控方盤問綽號「飛天南」吳偉南時指，吳曾擊中一名橙帽人的頭盔，吳否認其事，並稱他當時是以雙頭肌抽回木棍，沒有打中任何人。他又否認手中木棍是一名穿格仔衫的男子給他，他又承認當晚見到多名他認識的村民也一同穿白衣，不過他平日無留意村民是否也如此穿著。

控方指吳揮棍時出現啪聲

控方下午繼續播放吳向跌地橙帽人揮棍的片段，控方指片中出現「啪」一聲，有關聲響是吳揮棍打中橙帽人頭盔所發出的聲響，吳否認說法。

控方又質疑，既然吳只是想叫橙帽人縮腳，為何要揮棍，直指橙帽人面向地，如何看到吳揮棍示意，吳則稱橙帽人曾反轉身望向他，又指自己用雙頭肌抽回木棍，並無打中橙帽人。

第六被告吳偉南供述當晚情況。（詳見下圖）

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否認木棍是格仔衫男子所給

控方亦指，吳手持的木棍由格仔衫男子交給他，而該格仔衫男子一直在場，曾指嚇他人及攞棍，吳堅稱木棍由黑衣男手上搶去，又稱當時看不到格仔衫男子指嚇他人，否認與格仔衫男子為同夥。控方又質疑吳聲稱揮棍驅趕群眾，其實即是透過揮棍暴力恐嚇他們，藉此進行驅散，吳同樣否認。

第六被告吳偉南認當晚見到他認識的村民都穿白衣。（資料圖片）

認當晚見相識的人穿白衣

被問到當晚看到多少名相識的村民穿白衣，吳稱包括自己在內有4至5人，但沒留意他們平時會否也穿白衣，吳承認當晚連同他在內，有約10人一起叫群眾離開。

控方指出，吳當時曾作出威嚇、指罵、持棍施暴及威脅使用暴力，意圖破壞社會安寧，而他及第五被告鄧懷琛，聯同他人作出暴力威脅驅離群眾，兼串謀意圖傷人，而吳全盤否認。

案中各名被告。（詳看下圖）

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020