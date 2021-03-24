元朗721白衣人　飛天南稱被擊中倒地　認有村民誤打自己人

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-24 15:32

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（24日）續審，綽號「飛天南」的吳偉南繼續作供。他解釋當晚一度行去元朗站J出口，是因為想看對方人馬是否已離開，沒打算入西鐵站，若對方已散去，他亦會離開，因為買了燉蛋給孩子，但後來被硬物擊中倒地，失去知覺。他在盤問下，承認當晚一名手持雨傘的老村民「打錯人」，片段顯示老村民毆打的同是村民。

吳稱當日買了燉蛋也想離開現場

第六被告吳偉南提到2019年7月21日較後時間行去元朗站J出口，吳解釋他想「睇下對方走咗未」，繼續揮棍是想趕對方人馬離開，「咁我就安全喇」，而他沒打算進入西鐵站，若見群眾離開，他亦會離開現場，「因為買咗啲燉蛋俾仔女食」。

綽號「飛天南」的被告吳偉南稱，當晚為孩子買了燉蛋，原想見到對方人馬離開後便離開。(資料圖片)

突覺疼痛並失去知覺

不過，及後他突然感覺到「有嘢飛過嚟打中我」，他感到疼痛並倒地失去知覺，之後「完全咩都唔知」，亦不知J出口發生的其他事。他事後鼻樑受傷，右胸口出現痛楚。

以為身邊的人都是村民

控方接著開始盤問，雖然吳昨日供稱知道第五被告鄧懷琛是村民，但與他不熟，但控方今日再播涉案片段，問他是否認識片中控方指稱是鄧的男子，吳卻稱不認識，只因該男子站在村民範圍內，所以認為他是村民，並稱「我諗喺我身邊都喺村民」。

第六被告吳偉南供述當晚情況。(詳見下圖)

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強調不認識同案被告鄧懷琛

控方又指，片中見到吳與指稱為鄧的男子交談，並與他有身體接觸，曾拍他上臂，但吳不同意說法，再強調不認識該男子。吳又指，雖然認識村民「kitty」十多年，但不知對方全名，亦否認控方稱片段顯示他從沒與「kitty」交談。

認有老村民誤打自己人

吳堅稱事發當晚從無用棍打人，只曾打水馬，但他認出片中手持雨傘打人的九十多歲老村民名叫「黃遠（音譯）」，而當時遭「黃遠」毆打的亦是村民，直指老村民「打錯人」。

控方又播放顯示倒地橙帽人的相關片段，直指吳「兜頭打」對方，令對方跌地，吳否認說法，但同意對方當時手上沒武器，亦沒攻擊他。

案中各名被告。(詳看下圖)

控方及控方證人指當晚事發經過。(詳見下圖)

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案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020