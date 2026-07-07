七旬鋼琴教師涉非禮女生　曾發訊息問月事　官不信其辯詞裁罪成

78歲男鋼琴教師涉在琴行教一名16歲女生時，摸女生大腿及接觸她不同部位，他否認指控受審，案件（KCCC900011/2026）今（7日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官莫子聰指，被告明顯對事主X與其他學生不同，他與X的訊息顯示他容許X叫他「Daddy」，又在訊息問X是否月事來潮等，更曾稱會送X一部鋼琴作禮物，與他聲稱與X疏遠說法不符，認為他早已對X有非分之想，並有作出X所述的行為，裁定他罪名成立。辯方求情指被告剛喪妻，希望能出席亡妻葬禮，莫官准他以2萬元保釋至8月11日判刑。



被告吳立衛（78歲，鋼琴教師），被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯女童X。

被告吳立衛自辯時曾稱他為想改事主X的坐姿而推她的膝蓋，指X卻借機用腿夾著他的手，令他感到尷尬。(陳蓉攝)

被告吳立衛今被裁定非禮罪成。(陳蓉攝)

X稱上課十多分鐘後被摸腿

事主X早前供稱，被告是她的鋼琴老師，案發當日學琴約十多分鐘，被告突然摸她的腿約十數秒，她怒視被告，被告便縮手，之後被告又嘗試雙手包住她左腳並稱：「你好似肥咗喎。」X即翹腳不讓被告摸，被告再伸入她的大腿罅摸。之後又站在她身後，為她按摩膊頭，並伸手入她的上衣摸她鎖骨。她指被告之後更捉她手放到他的下體上約1分鐘。X稱，她當時很害怕不懂反應。她指被告亦有用下體撞她的背部兩三下。下課時，被告攬了她一下說：「 下個星期再見啦」。X事後告知母親並報警。

X亦提到被告知她來自單親家庭，並曾向她發訊息稱：「無人嘅時候叫我daddy就得啦」。

官指事主X與其母供詞可靠

裁判官莫子聰指，事主X的證供合乎邏輯，認為其供詞可靠。此外，X亦承認有服食精神科藥物，但她解釋該些藥物只會令她疲累及難以集中。而X的母親Y的證供亦清晰可靠，在盤問下沒有動搖，接納二人的證供。

作為老師應知不可與學生有曖昧關係

莫官認為被告辯詞不合情理，如他稱怕X態度懶散會影響其聲譽，但鋼琴房外的人要緊貼牆壁才能勉強看到X，認為被告無迫切性要改X的坐姿。至於被告在訊息主動叫X稱呼他「Daddy」，莫官認為，若被告如此在乎其聲譽，不可能容許X以此稱呼，而他作為老師，亦應知不可以與學生有曖昧關係。

被告曾在訊息問X是否月事來潮

此外，被告辯稱X想為他做媒，認為X心術不正，莫官指被告更應與X保持距離，但訊息顯示，被告不但曾以洋名稱呼X，又曾叮囑X在深圳要小心，更曾問X是否月事來潮，與他聲稱疏遠X的說法不一。被告在控方盤問下時常故左右而言他，未有正面回應問題，認為被告自知無言以對。

稱失左手活動能力卻能多次用左手拉衣袖

莫官又指，被告聲稱左手喪失活動能力，但他留意到被告曾多番以左手拉高衣袖，與其說法不乎。

認為被告對X的私隱極為關心

莫官認為被告早已對X有非分之想，對X的私隱極為關心，他對X明顯有別於其他學生，如曾表示要送X一部鋼琴，這並非一般老師會送給學生的禮物品。基於上述原因，裁定被告罪成。

被告在緩刑期間犯案

控方指，被告有三項不同類的案底，但本案是在另案緩刑期間犯案。辯方求情指，被告即將79歲，有視力問題，過往以教授音樂為生。他與事主年齡上有一定差距，明白案件性質嚴重。

剛喪妻望能出席亡妻葬禮

辯方又指，被告的妻子在本案審訊期間逝世。二人相伴逾50年，這事對被告打擊甚大，希望可以押後判刑，讓被告可以參加妻子的喪禮。莫官稱為表示出於對死者的尊重，准被告以2萬元繼續擔保，把判刑押後至8月11日判刑期間需要每天向警署報到，不得離開香港。