保險經紀涉在私人屋苑用假泊車證　被控用假文書等罪　9.16再提訊

保險經紀涉使用虛假私人屋苑停車場泊車證，意圖欺騙該屋苑的業主立案法團，其後又取走該虛假停車證，被控「使用虛假文書」及「妨礙司法公正」等共三罪。案件（WKCC2322/2026）今（8日）在西九龍裁判法院提堂，裁判官陳慧敏應控方申請，把案件押後至9月16日再訊，以待警方進一步調查及向律政司索取法律意見，期間被告還押候訊。



被告招耀偉（52歲，保險從業員）被控1項使用虛假文書罪，指他於2026年7月4日，在荔景華景山路12號，華員邨華禮閣停車場，明知一張停車場泊車證屬虛假仍使用，意圖誘使華員邨業主立案法團及上址職員接受為真。

被告招耀偉在西九龍法院提堂。(葉志明攝)

被告另被控欺騙及妨礙司法公正罪

招另被控1項以欺騙手段取得財產罪，指他於2026年3月19日至7月4日，以欺騙手段，即展示一張虛假的泊車許可證，不誠實地取得華員邨業主立案法團，於上述日期期間的停車費用，意圖永久地剝奪該華員邨業主立案法團財產。

被告另一項妨礙司法公正罪，指他在2026年7月5日，在華員邨華禮閣停車場妨礙司法公正，而作出一系列妨礙司法公正傾向的作為，即從一輛私家車上取走一張泊車許可證。