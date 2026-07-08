姜濤被吊銷車牌3月　律師指姜遺失了車牌　官稱若停牌駕駛會判監

MIRROR成員姜濤去年考獲P牌的後因爆衝紅燈、未掛P牌，及伸手去後座攞帽撞欄等，被控不小心駕駛罪罰款。姜濤涉被扣滿15分須停牌，他今（8日）由律師在東區法院代為認罪（ESD 142/2026）。其代表律師透露姜濤工作繁忙未能出庭。主任裁判官張志偉下令吊銷姜濤的駕照3個月。姜的律師表示姜濤遺失車牌，張官要求姜到庭宣誓確認遺失車牌，或於本月22日前交出車牌。



張官另要律師傳話，若姜濤在停牌期間駕駛，法庭不會姑息，將判處即時監禁。



姜濤認不小心駕駛被吊銷牌照，但其律師指，姜濤已遺失了牌照。(胡凱欣 攝)

姜濤因涉交通傳票被停牌，早前並接獲通知須重考車牌。(胡凱欣 攝)

姜濤被扣15分

控罪指，運輸署接獲指控，姜濤身為駕駛執照持有人，在香港在2025年8月11日至12月23日期間，所犯的罪行被扣違例駕駛分數達15分，其持有或領取駕駛執照的資格即須取消。

律師欲呈報失紙但官稱需到法庭宣誓

張官今下令姜濤停牌3個月，姜濤的代表律師稱姜遺失了車牌，冀呈遞「報失紙」予法庭。張官就認為，若被判停牌但無法交出車牌，一般須到法院宣誓，以證明該人已盡力尋找車牌，並非草率報失。

姜濤就3罪被罰款2200元

翻查資料，姜濤去年涉去年11月凌晨時份在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄，被判罰1千元，另在去年12月再因未有掛上「P牌」和衝紅燈，各被罰款600元，就3罪合共罰款2200元。

姜濤早前因「衝紅燈及未掛P牌」被判罰款2,200港元。（IG@keung_show）

姜濤＠MIRROR榮升車主後短短3個月，就發生交通意外。（IG@keung_show）

姜濤是在2025年年初考獲車牌。（IG截圖）