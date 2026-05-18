姜濤開腔回應被釘P牌　自認有問題會再考：師傅唔會再想同我合照

MIRROR「人氣王」姜濤早前因交通意外惹官非。他在去年11月28日凌晨約4點，駕駛私家車行經堅道時不小心駕駛。庭上披露，他當時因「伸手拿帽分心」導致車輛撞毀護欄，最終認罪被判罰款1,000港元。同時揭露他於同年12月23日曾因「衝紅燈及未掛P牌」，另被罰款1,200港元。



隊友「抽水」送車連P牌

而日前，姜濤更收到運輸署發出正式通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照。這意味著姜濤若想再次領牌開車，必須重新報名參加路試，一切由零開始。

姜濤早前因交通意外惹官非，日前更收到運輸署的停牌通知。（陳釗 攝）

姜濤今晚（18日）為ViuTV節目《8點直樂 VIURIETY》拍攝，在遊戲環節中，他與粉絲鬥快吃砵仔糕以爭奪獎品。未料隊友Stanley 和Edan竟用姜濤近日的「P牌風波」講笑，兩人笑言姜濤最近「有嘢送」，就係姜濤嘅P牌，Stanley笑言：「佢架車呢排唔用，送俾大家，但有少少瑕疵，大家唔介意就ok了。」Edan「補充」：「個P牌都會送埋俾大家。」面對隊友的抽水，姜濤表現得相當大方，全程開懷大笑，並豪氣地說：「挑戰我！邊個食得快過我就可以了！」

姜濤為ViuTV遊戲節目《8點直樂 VIURIETY》錄影。（陳釗 攝）

直認涉及三項違規 姜濤決心再考

姜濤受訪時，被問到是否聽到輸了遊戲要把車送出去，所以狂吞砵仔糕，他笑言：「揸唔到都唔想送出去。談及近日的交通官非，姜濤承認如報道一樣，要重考車牌，並再次以公眾人物身分，叮囑大家要小心揸車。姜濤直言並非「追加」懲罰，他一早已經知悉此安排，原本以為先前的報道已經交代清楚。問到會考慮放棄還是再考？姜濤秒回：「再考！永不放棄！」至於會否找回同一個教車師傅？他笑言：「會，師傅冇問題，我覺得我有問題。」Tiger 調侃：「師傅肯唔肯教先得架！」姜濤幽默回應：「我諗今次考完，佢唔會再想同我合照。」

姜濤笑言聽到輸了遊戲要把車送出去，即刻狂吞砵仔糕，「揸唔到都唔想送出去。」。

姜濤笑言聽到輸了遊戲要把車送出去，即刻狂吞砵仔糕，「揸唔到都唔想送出去。」。

姜濤笑言聽到輸了遊戲要把車送出去，即刻狂吞砵仔糕，「揸唔到都唔想送出去。」。

姜濤透露事件後有致電教車師傅，對方嘆一口氣鼓勵他說：「唉，再嚟過喇。」而師傅亦未有因此向他訓話。至於何時再去考？姜濤直言因為有工作在身，所以未安排。

意圖借車予隊友遭集體冷待 Stanley力證開車安全

現時愛車「得物無所用」，問到會否考慮將座駕暫時借給其他隊友使用，姜濤隨即問在場隊友有沒有興趣，豈料全場瞬間「靜晒」，場面相當惹笑。再問會否向有牌的隊友取經？Stanley和Edan提議：「都係搵師傅啦。」Alton更笑言：「大家都想拉開個關係，保持距離好緊要。」而隊友當中，原來只有Stanley坐過姜濤的車，他表示：「我係坐過一次，嗰次係冇事嘅。」但姜濤自己卻不記得，反問對方：「我有揸到？我記得有次心情唔好搵佢傾偈。」Stanley無奈說：「你有揸，你接我啊。」

姜濤不介意隊友用他的「P牌風波」講笑。（陳釗 攝）

當被追問是否涉及撞欄、衝燈及未掛車牌三項違規時，他直認：「應該係，如你哋報道所見。」問到他是什麼情況下衝燈？姜濤笑言：「我都唔會講係特登啩。應該都真係唔小心，我唔會特登做呢啲嘢。」強調當時只是「唔小心」，父母也沒有就事件。Stanley再做證：「我坐過佢車，其實係安全穩陣嘅，可能嗰日唔小心啫。」Edan亦隨即幫忙解圍，向姜濤喊話：「下次小心揸車喇！」