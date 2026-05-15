姜濤收停牌通知P牌遭吊銷需重考路試　曾分心撞護欄兼衝燈未掛P牌

MIRROR成員姜濤早前因交通意外惹官非。姜濤於2025年11月28日凌晨約4時，駕駛私家車行經堅道時不小心駕駛。庭上披露，他當時因「伸手拿帽分心」導致車輛撞毀護欄，最終認罪被判罰款1,000港元。姜濤直言是自己不對，希望大家引以為戒，切記小心駕駛。

姜濤是在2025年年初考獲車牌。（IG截圖）

姜濤＠MIRROR榮升車主後短短3個月，就發生交通意外。（IG@keung_show）

連環違規被揭衝燈未掛P牌

除上述案件，庭上更揭發姜濤於同年12月23日另有違規紀錄，當時他因「衝紅燈及未掛P牌」被判罰款1,200港元。對於「駕駛沒有牢固地附上『P』字牌的車輛」罪名，他解釋說：「係執法人員打嚟問我先知，我印象中有掛，但佢話後面擋風玻璃影唔到。我suppose一定有掛，可能震跌咗，我冇check，因為嗰排我租咗新車，買咗新嘅P牌，可能震甩咗。」

姜濤曾因「衝紅燈及未掛P牌」被判罰款1,200港元。（IG@keung_show）

姜濤表示不會放棄駕車

姜濤早前接受媒體採訪時透露出事車輛已維修好，但笑言暫時不敢開，想先學好駕駛技術，強調不會賣掉：「唔捨得，望住佢都好啊！」他揚言不會請司機，更不會放棄駕車，會再努力練習駕駛技術，也有可能需要重新再考車牌。

姜濤曾揚言不會請司機，更不會放棄駕車。（IG@keung_show）

執照遭吊銷需回歸行人身份

據傳媒報道，運輸署近日已向姜濤發出正式通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照。這意味著姜濤暫時要「回歸」行人身份，若想再次領牌開車，必須重新報名參加路試，一切由零開始。