姜濤伸手取帽撞欄　認不小心駕駛罰1000元　另未掛P牌罰600元

撰文：朱棨新
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MIRROR成員姜濤涉於去年11月凌晨時份，在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄。他被票控不小心駕駛等3罪，案件今(13日)在東區裁判法院提堂。姜濤未有到庭，其代表律師代他承認不小心駕駛傳票。案情指，姜在意外後告知警員，因駕駛時用伸左手向後取帽，因此發生意外。主任裁判官張志偉接納姜濤因一時失誤而不小心駕駛，判處罰款1000元。

姜另涉去年12月未有掛上「P牌」及紅燈未停車等兩傳票，他早前已透過書面處理，每傳票各罰600元，合共罰1200元。

被告姜濤，被控1項不小心駕駛，指他於2025年11月28日凌晨4時許，在港島堅道不小心駕駛一輛車輛。

姜濤早前透露考到車牌後已即買了新車。(資料圖片)
姜濤認去年11月在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄。（陳順禎 攝）
姜濤由律師代表，未有親身上庭。（葉志明 攝）
姜濤是香港男團MIRROR的其中一名成員。

姜濤因工作在身未能親自出庭

姜的代表律師指，由於姜濤有工作在身，授權律師代為出庭應訊，而律師亦代為承認不小心駕駛傳票。

案發當日凌晨4時駕駛

案情指，姜濤於案發日凌晨4時許，駕駛一輛私家車沿堅道西行。因姜濤未能恰當控制，令車輛的左前方撞到路邊的護欄，車身和護欄受損，但沒有人受傷。警員到場後，姜濤告知警員因駕駛時用左手向後取帽，令車輛的左前方撞到護欄。案情指，姜濤拒絕進行錄取警誡口供。

姜願承擔責任及作出賠償

姜的代表律師求情指，姜承認傳票，節省法庭時間。他在意外後，負責任地等候警員到場，配合調查。姜承認其責任，願意作出賠償。主任裁判官張志偉則指，有相關部門或會作出追討。

官接納姜因一時失誤犯案

律師續指，姜有悔意並且屬初犯，並指他會引用今次事件以警愓自己，將來會小心駕駛。主任裁判官張志偉判刑時指，接納姜濤因一時失誤犯案，同時考慮案中只有財物損毀，沒有人受傷，最終就不小心駕駛傳票，判罰款1000元。

主任裁判官張志偉亦透露，姜濤另涉兩項傳票，他已透過書面承認該兩項傳票。據悉，該兩項傳票為「沒有遵照交通燈的指示」和「駕駛沒有牢固地附上P字牌的車輛」。

未有掛上P牌兼紅燈無停車

該兩項已書面處理的傳票指，姜濤駕駛的車輛於2025年12月23日凌晨12時許，駛至堅尼地城的城西路(西南行)與西祥街交界，在紅燈時沒有停車，繼續駛過交界。調查亦發現，姜涉案只持有暫准駕駛執照，但他未有在車尾掛上「P牌」。

就每張傳票，姜各被罰款600元。

案性編號：ESS7790/2026

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姜濤