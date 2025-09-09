馬時亨新節目談獅子山精神　由昔日求存變追夢　讚姜濤是佼佼者

獅子山精神代表港人核心價值，時代變遷，這種香港精神是否仍適用於新一代？貿發局主席馬時亨接受《香港01》專訪表示，受「微笑劍后」江旻憓巴黎奧運奪金的經歷啟發，籌備並主持新的清談節目，分別邀請10名嘉賓，大談獅子山精神。嘉賓年齡層橫跨老中青三代，包括香港人氣男團MIRROR成員姜濤、殿堂級喜劇大師許冠文、武俠巨星甄子丹、隱秘富豪米高嘉道理等。



馬時亨認為，獅子山精神已由昔日求存變成了追夢，新生代姜濤正是當中的佼佼者。他大讚姜濤為人善良、態度謙虛及真誠，認為他堅韌的精神足夠應付憎恨者帶來的壓力。「佢接受完我訪問，唔夠一個禮拜就跌咗落海。嘩，公眾壓力幾大你諗下，佢又要面對，呢個咪要堅韌先得囉。」



馬時亨主持的談訪節目《馬時亨．獅子山精神》即將在9月13日起逢周六播放，合共有10集。（梁鵬威攝）

73歲的馬時亨縱橫政商兩界多年，現時擔任貿發局主席。（梁鵬威攝）

馬時亨曾在2002年至2007年期間出任財庫局局長。（梁鵬威攝）

獅子山精神曾代表港人的核心價值，刻苦耐勞、同舟共濟、不屈不撓的拼搏精神，被視為香港從小漁村蛻變至國際金融中心的重要因素，電視劇《獅子山下》主題曲更是家傳戶曉至今。不過隨着時代變遷，上一代港人逐漸老去，如今香港也受到政治及社會環境因素的影響，前路充滿挑戰，獅子山精神是否仍適用於新一代？

直擊江旻憓奪冠深受感動 製作新節目宣揚獅子山精神

馬時亨去年在電視前直擊「微笑劍后」江旻憓奪冠的過程，從決賽中大比數落後對手，再反超奪得奧運冠軍，他深受感動，認為正貫徹獅子山永不言敗的精神，於是與兩名電視界朋友籌備訪談節目《馬時亨．獅子山精神》，訪問共10名符合獅子山精神的嘉賓，年齡層橫跨老中青三代，全是普羅大眾眼中的成功人士。

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

對姜濤第一印象良好︰佢係一個好善良嘅後生仔

其中姜濤為最年輕的嘉賓，馬時亨表示獅子山精神已由昔日的求存變成追夢，而姜濤從小立志成為歌星，努力減肥後參加選秀節目，最終成功把握電視台給予的機會，年紀輕輕一躍成為香港萬人迷，吸引大批媽媽級粉絲，正符合獅子山的奮鬥精神。

點解呢個年輕人咁多年紀大既人做佢Fans（粉絲）？但我同佢傾完，我又可以明白，因為呢個後生仔我一望佢個樣，我覺得佢係一個好善良嘅後生仔。即係你同佢傾偈呢，會感覺到佢好舒服，同埋佢唔做作㗎，佢會話……我我我我好驚㗎，即係你感覺到佢份人係好真情流露，唔做作。 馬時亨

馬時亨首次與姜濤見面，印象已非常良好，大讚他態度謙虛及真誠。（資料圖片／葉志明攝）

有感姜濤壓力大︰佢接受完我訪問唔夠一個禮拜就跌咗落海

訪問當日，馬時亨首次與姜濤見面，印象已非常良好，大讚他態度謙虛及真誠，毫無架子。不過樹大難免招風，姜濤平日承受巨大壓力，包括憎恨者的網絡攻擊等，但他相信姜濤的精神足夠堅韌，可妥善調整心態。

佢都經歷唔少挫折啦，又要面對咁多公眾。佢接受完我訪問，唔夠一個禮拜就跌咗落海。嘩，公眾壓力幾大你諗下，佢又要面對，呢個咪要堅韌先得囉。 馬時亨

美心日式連鎖餐飲總經理葉育康年輕時曾被馬時亨責備。（資料圖片／廖雁雄攝）

前下屬葉育康租舖「敗走」公司數十萬元

中年嘉賓則包括從事餐飲業的葉育康，他17歲進入日式餐廳擔任壽司學徒，後來馬時亨在1995年入股朋友新開業的迴轉壽司店，二人因而結識。當時葉育康負責「揸弗」開店事宜，怎料簽約後方發現舖位漏水，維修需要數十萬元，最終業主只分擔一半金額，即公司損失數十萬元。

佢話租間舖返嚟個舖漏水，佢冇Check清楚，要修整幾十萬，結果佢要同個業主斟數，唔知點樣一人一半搞掂咗，咁公司就唔見咗幾十萬。嘩，三十年前幾十萬好多錢㗎。係咪？即係佢話我鬧佢囉，我話我都唔記得咗鬧過你，唔好意思。佢話你鬧得啱，嗰陣時鬧咗我之後𠵱家咪記得囉，我知道要點做囉。 馬時亨

元氣壽司屹立香港30年，稱得上本港最長壽壽司店之一。（資料圖片／廖雁雄攝）

葉育康後來風山水起︰佢真係靠佢一雙手創出一番事業

馬時亨續指，後來該迴轉壽司店被美心集團收購，當時要求的條件是必須照顧所有同事，葉育康過檔後混得風山水起，如今成為美心日式連鎖餐飲總經理，管理內地及東南亞共3,000名夥計。「佢真係靠佢一雙手創出一番事業，佢今日嘅成功，全部都係佢自己。」

翻查資料，該迴轉壽司店應是日本過江龍元氣壽司，早於1995年進駐金鐘遠東融中心開設首店，估計當時便由馬時亨的朋友先持有香港經營權，其後美心集團在2006年購入經營權，發展至今日，元氣已成為本港分店數目最多的連鎖壽司店之一。

現年84歲的米高嘉道理，是馬時亨認為最難邀請的嘉賓。（資料圖片／羅君豪攝）

馬時亨︰米高嘉道理為最難邀請的嘉賓

最年長嘉賓為現年84歲的米高嘉道理（Sir Michael David Kadoorie），也是馬時亨認為最難邀請的嘉賓。其實嘉道理家族扎根香港逾140年，被喻為香港第一隱秘富豪家族，鮮在鏡頭前露面，其發跡史更與香港開埠百年的發展密不可分，如今集團業務遍佈香港及海外，包括中電、半島酒店、山頂纜車及凌霄閣等。

馬時亨1990年回港加入熊谷組（即現在的香港建設）。（梁鵬威攝）

馬場偶遇大膽嘗試邀請 終在半島酒店完成訪談

時間來到1990年，馬時亨回港加入「熊谷組」（即現在的香港建設），當時主席于元平（又名于鏡波）與米高嘉道理互為合作夥伴，二人因而通過工作場合相識。他表示米高為人低調，從未接受電視台節目訪問，直至籌備節目期間的某日，在馬場偶遇米高後大膽嘗試邀請，最終順利在半島酒店完成訪談。

馬時亨稱，半島酒店在SARS及新冠疫情期間並無解僱任何一人。（香港半島酒店FB圖片）

讚米高嘉道理「員工如家人」的管理之道

馬時亨大讚米高嘉道理「員工如家人」的管理之道，半島酒店歷經SARS及新冠兩個世紀疫情，入住率一度陷入低迷，例如SARS期間只得5個房間出租，惟米高在兩大疫情並無解僱任何一人，所有夥計對他紛紛讚不絕口。

我同佢講話Sir Michael，我都識你啲夥計，你啲夥計個個都讚你做好老闆。佢話夥計識做嘅嘢，我都唔識做，佢唔係當啲夥計係夥計，佢係當佢哋係家人，我覺得呢一個咁嘅諗法、做人處世，係值得我哋學習，呢個都係獅子山精神。因為如果冇呢種咁嘅精神，你冇可能買到夥計嘅人心。 馬時亨

其他嘉賓包括許冠文、甄子丹及黃金寶等

節目由9月13日起逢周六晚上8時及8時半，分別在ViuTV及Now財經台播出。其他嘉賓包括殿堂級喜劇大師許冠文、單車世錦賽冠軍黃金寶、着名漫畫家馬榮成、嘉柏環球集團創辦人詹康信、中樂團藝術總監兼首席指揮閻惠昌、骨科權威醫生梁秉中、武俠巨星甄子丹。