女子為自編自導案件團伙洗黑錢　求情稱身世坎坷已後悔　7.22判刑

女子涉在一宗串謀自編自導藏槍及藏爆炸品，以換取減刑的案件中，處理相關犯罪得益，涉款約32萬。女子昨承認洗黑錢罪，案件(DCCC 373/2024)今（8日）在西九龍法院(暫代區域法院)處理求情，辯方指，被告曾遭前度虐打及被迫終止懷孕，她的母親曾多次企圖輕生，女被告曾為照顧母親而放棄到英國留學，她現亦要助母還債。律師強調被告已感後悔，望可輕判。暫委法官李志豪強調此類案件一般會判監，把案件押後至7月22日判刑，以待為被告的背景報告，被告期間需還押。



女被告鄭樂琳，27歲，今承認一項洗黑錢罪，指她與另一男被告曾處理約32萬元犯罪得益。

女被告鄭樂琳在西九龍法院認罪後今作求情。

放棄英國留學在港照顧母親

辯方求情指，醫生曾6次與被告會面，得悉被告的成長環境破碎，父母感情不佳，母親曾多次自殺，被告原本在17歲時有機會前往英國留學，但最終決定留港照顧母親。被告母親的生意亦有問題，被告需助母還債。

曾遭前度虐打及終止懷孕

律師又指，被告自小長期情緒低落，其精神狀態亦不良好。她曾被前度虐打及終止懷孕。她已有悔意，承諾不會再犯，望法庭可考慮判處非監禁式刑罰。

暫委法官李志豪強調，此類案件一般會判監，但希望先透過懲教確認被告的背景，遂把案件押後至7月22日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告還押候判。