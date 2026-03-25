情侶收150萬自編自導兩案　圖令兩犯可報串申減刑　認妨礙司法

荔枝角收押所一名還押犯，涉在獄中串謀同黨策劃兩宗自編自導管有非法槍械、炸藥或毒品的罪案，意圖令另外兩名還押犯協助警方破案，藉以申請減刑，向兩犯的家人索取150萬元作回報，其女友亦有幫忙，最終廉署及時介入阻止。涉案主腦及其女友，今（3月25日)在西九龍法院(暫代區域法院)承認串謀妨礙司法公正等罪，押後至4月30日求情。



被告王珏琛（41歲）和其女友劉臻頤（29歲）今承認3項串謀妨礙司法公正罪，王另承認1項沒有按照法庭的指定歸押罪。

被告王珏琛和其女友劉臻頤在西九龍法院認罪。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

男被告王珏深在荔枝角收押所認識另兩名疑犯。（梁偉權攝）

王在荔枝角收押時認識兩名事主

案情指，於2021年9月至2022年5月期間，王在荔枝角收押所被拘留，從而認識另兩名還押犯，他們當時分別牽涉搶劫案及販毒案，等待到高等法院提訊。

王提出計劃並向兩犯家人索款

王在獄中向其女友劉臻頤及同黨提出，策劃兩宗自編自導罪案，讓該兩名還押犯向警方提供線報破案，從而便利二人在各自的案件中申請減刑，二人的家人分別向王支付25萬元及125萬元報酬。

計劃包括購買高能力量氣槍

同黨其後按照王指示，統籌整項計劃，並聯絡相關人士，包括籌備購買一支高能量的非法氣槍，及獲取一份炸藥製造指南，以準備炸藥。他們又預備將該等非法物品藏匿於一個地點，以及安排代罪羔羊在該地點被警方拘捕。

女被告住所撿獲57萬

廉署後來及時介入，成功阻截該兩宗自編自導罪案的發生，並在女被告的寓所撿獲57萬元。

案件編號：DCCC 373/2024