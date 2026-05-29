4男女自編自導兩重案助兩犯減刑　並安排代罪羔羊　囚12月至逾3年

4名男女涉嫌自編自導兩宗藏軍火及毒品案，以令兩名還押候訊的男子，可以向警方聲稱有線報，以求換取減刑。他們為此安排，向該兩在囚男子家人索150萬元，另亦安排代罪羔羊在兩宗自編自導案中被捕，惟廉署及時破案而失敗告終。該4名男女早前認罪，案件今（29日）在西九龍裁判法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官李志豪指，本案的嚴重之處在於涉及串謀搶劫及販毒等罪嚴重罪行，判負責策劃整件事件的主腦入獄3年6周，他的3名同黨，包括主謀當時的女友，則入獄12至20個月。



3男1女被告：王珏琛（41歲），劉臻頤（女，29歲），關宇軒(27歲)及溫展鵬(29歲)。王及劉承認3項串謀妨礙司法公正罪，王另承認1項沒有按照法庭的指定歸押罪，關及溫則承認1項串謀妨礙司法公正罪。

4名被告今在西九龍法院判囚12個月至3年6周。

女被告求情稱受當時男友唆擺

暫委法官李志豪引述女被告劉臻頤的求情指，她現年 28 歲，目前已婚，為人單純，犯案是因為受當時男友唆擺，承諾不會重犯，望法庭考慮判處社會服務令；就第三被告關宇軒的求情，他現年 27 歲，母親患有末期癌症，望法庭判處較短的刑期，讓他盡快出獄照顧母親。

王構想計劃和分工囚逾3年

李官判刑時指，本案的嚴重之處在王串謀的對象涉搶劫及販毒罪，均屬嚴重罪行。王是本案主謀，負責構想計劃及分配工作，就三罪共判囚3年6周。就女被告劉臻頤所涉的一項「串謀妨礙司法公正」罪，李官認為，劉為王傳達情報，屬於罪行嚴重，判囚16個月。另外兩被告分別囚20及12個月。

其中兩被告被充公逾91萬

李官另應控方申請頒下充公令，要求劉臻頤及溫展鵬，要在期限前分別繳交犯罪得益59.7萬元及31.95萬元，如兩人未能如期繳付款項，則會被加刑1 年 7 個月及 1 年兩個月。

王被拘留時認識兩名待到高院提訊的囚犯

案情指，王在2021年9月至2022年5月期間，被拘留在荔枝角收押所，從而認識另兩名還押犯，他們當時分別牽涉搶劫案及販毒案，等待到高等法院提訊。

王向女友提及自騙自導兩案助兩犯減刑

王在獄中向其女友劉臻頤及同黨提出，策劃兩宗自編自導罪案，讓該兩名還押犯向警方提供線報破案，從而便利二人在各自的案件中申請減刑，二人的家人分別向王支付25萬元及125萬元報酬。

兩同黨籌整計劃包括安排代罪羔羊

同黨其後按照王指示，統籌整項計劃，並聯絡相關人士，包括籌備購買一支高能量的非法氣槍，及獲取一份炸藥製造指南，以準備炸藥。他們又預備將該等非法物品藏匿於一個地點，以及安排代罪羔羊在該地點被警方拘捕。

廉署及時介入阻兩案發生

廉署及時介入，成功阻截該兩宗自編自導罪案的發生，並在女被告的寓所撿獲57萬元。

案件編號：DCCC 373/2024