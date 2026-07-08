性罪行改革｜組織指誤信同意存漏洞　「採步驟」確認同意說法含糊

政府昨（8日）起就性罪行改革展開為期一個月的公眾諮詢，文件建議為「同意」制定法定定義，並列明11項受害人沒有「同意」的情況，涵蓋受酒精或藥物影響等。關注婦女性暴力協會今日（8日）聯同由性暴力倖存者組成的「我們都是X - 性罪行改革關注組」召開記者會，關注文件未為「誤信同意」設限，即未列明甚麼情況下不能以「誤信同意」為抗辯理由，仍存有漏洞。



文件提到對於被告的「誤信」是否合理，必須在「考慮所有有關情況後」而予以裁定，包括被告有否「採取步驟」確定受害人是否同意；保安局局長鄧炳強昨在立法會指，被告有「積極責任」確認事主同意性接觸。



關注婦女性暴力協會副主席、非執業大律師馬碧筠認為，諮詢文件上無清晰定義須採取甚麼「步驟」，舉例當性侵者說「我現在插入」後立即插入，她疑惑這是否等同已「採取步驟」確認同意。協會倡議參考加拿大及新南威爾斯法例，清晰介定神智不清等情況下即無法以「誤信同意」為抗辯理由，以及定義何謂「採取步驟」確認同意。



（左起）關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧、關注婦女性暴力協會副主席兼非執業大律師馬碧筠、「我們都是 X - 性罪行改革關注組」成員Janelle、Tsz Ching。（任葆穎攝）

記者會上，「我們都是 X 」成員Janelle和Tsz Ching讀出的一眾性暴力倖存者的心聲 -- Moon作為性/別小眾倖存者，不肯定現行制度能否保護自己，擔心承受偏見和被誤解；Jessie遭性暴力時，一度全身僵硬，庭上辯方不斷質疑為何「唔打、唔咬、唔踢對方」，最終法庭採納被告「真誠但錯誤相信同意」而裁定脫罪；阿清遭一名年紀比她大兩倍有多的男人壓住，沒有力氣反抗，由於沒有性經驗，她一度不清楚對方曾否插入，直至對方事後親口承認，她才知悉自己被「強姦」。她們稱，X是受害人在法庭上的代稱，組織由20多名成員組成，盼以自身經歷告訴其他倖存者：你們並不孤單。

關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧稱，樂見文件採納協會建議，並提到以往法庭經驗，有受害人遇性暴力時全身僵硬、無攻擊或掙扎，被認為「無反抗等同默許」，令被告未能入罪，她樂見諮詢文件明確列明「受害人沒有口述或透過動作給予同意，會被視為沒有同意」。

過往被告因「誤信同意」而脫罪 協會批有漏洞

不過，協會質疑文件未為「誤信同意」設限，未列明甚麼情況下不能以「誤信同意」為辯理由，仍存有漏洞。莊子慧列舉3宗法庭案例，說明法庭曾採納被告「誤信同意」的辯解而脫罪，其中男護士非禮實習女護士一案，事主遭被告強吻及摸胸，雖然事主曾反抗，但因被壓住無法離開，法官認為不能排除被告「誤信同意」，因兩人案發後仍有電話聯絡。

另一宗案，涉及一名無業男子在女同志交友App假扮女同志，未經事主同意下使用假具進行插入式性行為，被告最終以「誤信受害人是雙性戀」為由脫罪。

關注婦女暴力協會今日（8日）聯同由性暴力倖存者組成的「我們都是X - 性罪行改革關注組」召開記者會，關注文件未為「誤信同意」設限，即未列明甚麼情況下不能以「誤信同意」為辯理由，仍存有漏洞。（任葆穎攝）

性暴力倖存者：即使列表再增百條「沒有同意情況」 仍有機會被說成誤會

莊子慧指出，諮詢文件兩大漏洞，第一是即使文件列明11項沒有「同意」的情況（見表），涵蓋受酒精或藥物影響等，但被告仍可提出「以為」是「同意」。

性暴力倖存者Janelle稱，即使將更多沒有「同意」的情況納入列表之內，倘未有為「誤信同意」設限，「再加幾多百條都係無用，都有機會被說成誤會。」

律師批諮詢文件說法模糊 未解釋何謂「採取步驟」確認受害人同意

第二，文件提到對於被告的「誤信」是否合理，必須在「考慮所有有關情況後」而予以裁定，包括被告有否「採取步驟」確定受害人是否同意，保安局局長鄧炳強亦稱被告有「積極責任」確認事主同意性接觸，但關注婦女性暴力協會質疑合理的準則太闊，說法模糊。

關注婦女性暴力協會副主席、非執業大律師馬碧筠認為，若法例上無清晰定義須採取甚麼「步驟」，將形同虛設。她舉例，被告辯稱曾觀察受害人表情 、又或是說「我現在插入」後立即插入，她疑惑這是否等同已「採取步驟」確認同意。她指參考不同地方案例，「採取步驟」有很大詮釋空間，即使被告無主動行動，但只要有考慮過，法庭都可能接受，批評「誤信同意」仍以走後門方式凌駕「同意」。

（左起）關注婦女性暴力協會副主席兼非執業大律師馬碧筠、關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧、「我們都是 X - 性罪行改革關注組」成員Janelle、Tsz Ching。（任葆穎攝）

馬碧筠稱，留意到今次諮詢文件採用英國2003年法律模型，以客觀標準、即「考慮所有有關情況後」才介定「誤信同意」是否合理，惟該模型遭當地法改會批評，由於每人對於「合理」定義不一，最終或令客觀標準都落在主觀衡量上。她又認為，諮詢文件上的寫法，未能反映「同意」必須在雙方溝通下作出，而非單方面信念，她並重申協會倡議「積極同意」模式，即 「only yes means yes」。

倡就「誤信同意」設限 列表上情況不能以「誤信同意」作合理辯解

馬碧筠認為應就「誤信同意」設限，並建議參考加拿大於2018年修訂法案，列明當出現沒有「同意」列表上的情況，如神智不清等，被告即無法以「誤信同意」作為合理辯解。新南威爾斯於2021至2022年修訂法案，亦訂明何謂「採取步驟」確認被告同意，包括所採取的步驟必須合理，以及須在發生性行為前的合理時間內作出。