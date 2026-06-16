科大35周年校慶　推全球首個跨地域「幻實之境」沉浸式數碼藝術展

為慶祝35周年校慶，科技大學（科大）聯同科技大學（廣州）元宇宙與計算創意研究中心，舉辦名為「SURREALITY．幻實之境」混合實境（MR） × 人工智能（AI）數碼藝術展覽。



是次為全球首個大型跨地域藝術展，將打破傳統空間限制，集合多名國際及內地頂尖數碼藝術家的作品，運用空間計算與實時渲染技術，營造出沉浸式體驗。



科大校長葉玉如表示，是次活動標誌著科大在推動科技、人文及跨地域創新融合方面的重要里程碑。（彭彥怡攝）

匯聚23個國家及地區 展出50件數碼藝術作品

展覽匯聚來自美國、德國、俄羅斯、澳洲、玻利維亞、新加坡、韓國、中國內地及香港等23個國家和地區、逾70位頂尖藝術家的50件數碼藝術作品，其中19件已率先在清水灣校園亮相，廣州公眾展覽亦將於明日展開，直至下月31日。

參觀者只需戴上MR 頭戴式裝置，便可在「浮生潮汐」、「未來寓言」、「無界心域」三個展區中穿梭，探索虛擬混合現實的藝術作品。（彭彥怡攝）

策劃展覽的科大（廣州）元宇宙與計算創意研究中心主任許彬指出，數位世界在未來勢將以沉浸式的方式與實體世界共存，透過全息投影技術或頭戴式顯示器，人類能無縫融入虛擬物件共同生活及互動。

揭幕禮當日更舉辦了傳媒導賞，展示了展覽中的各個作品。（彭彥怡攝）

作品全球公開徵集 不乏知名藝術創作

展覽是透過全球「公開徵件」收集藝術品，反應極為熱烈，吸引了逾90件作品競逐。入選的50件數碼藝術作品，不乏來自艾美獎（Emmys）、威尼斯影展沉浸式單元（Venice Immersive）、流明獎（Lumen Prize）及西南偏南藝術節（SXSW XR）等國際頂尖殿堂的獲獎創作者。

為呈現虛實交融的「幻實之境」，科大規劃了「3個混合實境（MR）展區」與「6個虛擬實境（VR）作品」。參觀者只需戴上MR 頭戴式裝置，便可在「浮生潮汐」、「未來寓言」、「無界心域」三個展區中穿梭，探索虛擬混合現實的藝術作品。

科大（廣州）元宇宙與計算創意研究中心主任許彬（中間），與來自不同國家及地區的的藝術家講解展覽的概念。（彭彥怡攝）

其中由科大（廣州）師生創作，以元宇宙概念構建的《門》是焦點作品之一，参觀者能瞬間穿梭兩地校園，呼應「港科大一體，雙校互補」的理念。

另一作品《鯤鵬》則能見到巨魚從西貢牛尾海躍出，化為鵬鳥直衝雲霄，象徵超越邊界的精神自由。作品《雙生之樹》則以世界樹與虛擬生命構築流動的生命系統，寓意萬物如潮汐般相互呼應。

作品《鯤鵬》透過系統能見到巨魚從西貢牛尾海躍出，化為鵬鳥直衝雲霄。（彭彥怡攝）

展覽運用MR與VR技術 展品活靈活現沉浸體驗

展覽亦運用到MR技術，包括當代藝術家、美國芝加哥藝術學院藝術、與科技研究學系教授兼金尼卡獎得主Eduardo KAC創作的《GFP Bunny》，綠色螢光基因改造兔會在展區跳躍，重新將2000 年的經典作品重現眼前，以啟發全球對基因改造、生命倫理及藝術邊界的反思。

現場同時展出多個VR數碼藝術作品，如威尼斯沉浸藝術大獎得主、美國知名編劇及導演Eliza MCNITT 創作的《Astra》，為參觀者帶來宇宙探索之旅；新加坡VR視覺藝術家游主業的作品《Mother's Body Remembers》，以LiDAR 技術捕捉動作，結合VR技術與觸感體驗，喚醒參觀者與家人相處時的記憶與關懷。

透過VR系統便能在科大校園不同展區觀賞到藝術品。（彭彥怡攝）

科大校長葉玉如與科大（廣州）校長倪明選，均認為活動標誌著雙校聯動的成果，當中包含MR、AI、VR與空間計算的技術，不但帶來超現實的視覺震撼，更是對未來藝術與跨學科教育如何融為一體，作出了前瞻性示範。