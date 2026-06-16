科大研究揭香港AI人才出現三大錯配　應用落地能力專才搶手

科技大學（科大）商業與社會資訊分析研究中心發佈香港AI人才研究報告，顯示本港AI人才逾2.3萬人，就業率高達9成，惟報告明確指出，目前本港人才供給與企業招聘需求之間存在著三種供求關係錯配，分別是人才經驗錯配、技能錯配及行業錯配。科大商學院商業與社會資訊分析研究中心主任楊毅舉例指，「81% 的AI職位空缺來自於Senior Level（中高階），但市場上卻有大量的Junior People（初階）。」



科大團隊分析了專業人士在社交平台LinkedIn資料，並對招聘網站JobsDB列出的AI相關職缺進行大數據分析，結果顯示截至2024年底，香港約有23,600名AI專業人士，相較於十年前大幅飆升2.8倍，當中接近5成在香港接受教育，其餘AI人才來自內地、英國及美國。

報告指出，香港雖然已建立穩固的AI人才基礎，但在供求關係上卻出現了嚴重的「經驗」、「技能」與「行業生態位」三大錯配。

科大商業與社會資訊分析研究中心主任楊毅表示，香港AI人才出現三大錯配情況。（金敏琍攝）

企業欲聘請高階主管 市場卻充斥初階人才

楊毅表示，根據 LinkedIn數據，有超過一半 AI 人才雖然具有AI的技能，但並沒有實際的業界工作經驗，是處於 Junior Level（初階），然而八成的 AI 職位空缺卻來自於 Senior Level（中高階），「換句話說，市場缺少的不是 AI 的技能，而是領導AI應用落地的能力......那這種 mismatch（錯配）其實非常糟糕的。」楊教授說。

九成AI職缺來自傳統行業

其次是技能落差錯配，技術人才與商業應用脫節。研究指出，香港AI人才技能集中於機器學習、深度學習和演算解決方案，但市場上85%AI職缺卻是「應用型」職位，而非「研發型」職位。楊表示，企業招聘的重點，在於將AI引入實際業務流程、工作流整合及商業邏輯對接，核心研發職位僅佔百分之十五。

第三種是來自行業生態系統錯配。調查顯示近九成的AI職缺來自傳統行業，如金融、物流和專業服務等非AI公司。

科大研究報告顯示，香港大部分AI職缺要求中階或高階人才。（科大提供圖片）

香港需求應用型人才 可從外吸納及本地培訓

針對上述錯配，科大研究中心建議政府與企業應多維度轉向，不再是盲目增加人才數目，而是把人才轉化為落地能力與商業價值。

楊毅指出，隨著日新月異的AI發展，初階的重複性工作已被自動化取代，企業急需是具備跨職能領導力、理解行業遊戲規則、能帶領AI落地的高階專才。因此香港應拓展高階AI人才儲備，一方面加強吸納具備應用型的專業人士，促進人才與行業、與市場需求的接軌；另外一方面則要培訓本地較低階的人才。

多層次提升全民AI能力

「比如說在校生參與企業Capstone Project（畢業專案），通過活動提升他們對行業了解。」楊毅認為政府可通過舉辦各種各樣的活動、一些真實的部署項目、應用案例，來推動具有AI研發的公司與傳統行業的合作，他認為需把AI能力固定及局限在科學園、數碼港這些公司，而是分佈到全港各行各業，提升香港的核心競爭力。

對於政府提出「全民AI概念」，楊毅表示認同，但他同時提出政府應從多個層次提升全民AI能力。包括AI認知能力、AI素養能力及AI應用能力，提升勞動力市場上能真正利用AI解決工作問題能力，如自動化流程、自動化數據分析、客戶服務及內容生成。