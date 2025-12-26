亞洲動漫節停辦6屆　原定2月重返會展今宣布延期　未交代新日期

亞洲動漫節（香港）（Anime Festival Asia Hong Kong 2026，簡稱AFAHK26）原定明年2月14至15日於會展舉行，大會今（26日）宣布延期舉行，深表歉意，正與各單位溝通協調後續安排，未有交布新日期。活動2011年起於香港每年舉辦，2020年起因安全理由及疫情停辦6年。



亞洲動漫節（香港）原定明年2月14至15日於會展舉行，大會今（26日）宣布延期舉行。（AFA Anime Festival Asia facebook圖片）

AFA Anime Festival Asia於社交平台宣布，原定明年2月14至15日於會展舉行的亞洲動漫節（香港）將延期舉行，為帶來不便深表歉意。主辦方指正與各有關單位溝通協調後續安排，公眾可留意網站及社交平台最新消息。

主辦方早於10月宣布活動回歸香港，形容「闊別數年，我們終於回歸」，稱活動涉及亞洲頂尖的動畫、Cosplay及日本文化等。

亞洲動漫節於亞洲多個地點舉行，圖為上月新加坡活動。（AFA Anime Festival Asia facebook圖片）

AFA 為2008年於新加坡創立的亞洲動漫文化品牌，歷年於新加坡、印尼、泰國、馬來西亞等地舉辦活動。活動前身名為「C3AFA」，當中的C3代表角色（Character）、文化（Culture）、內容（內容）。大會2009年來港試辦活動，2011年起於每年3月中舉辦，成為城中動漫盛事，至2020年起因反修例事件引起的安全問題以及疫情停辦。

