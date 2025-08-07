動漫節數十人被代購走數　港人騙徒內地app收款　兩地警不受理

香港動漫電玩節上星期落幕，有內地人找人代購香港限量商品時，代購卻「走數」。有港人在內地社交平台小紅書上招攬代購生意，聲稱可以協助內地人在動漫節代購商品，但需先收取部份訂金。有多名內地人因此付款，惟最後代購「無影」，至少37人被騙逾1.6萬元人民幣（下同）。騙徒用內地二手購物app「閒魚」連接內地銀行戶口收款。有苦主在內地向公安報案，惟損失金額不達3,000元人民幣，無法立刑事案件；有苦主向香港警方報案，但獲回覆指「事件不在香港的司法管轄範圍內，未能作進一步行動。」



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代購費只收20元 深圳人即日過數付訂金

每年一度的動漫節，吸引到不少人來港購買心儀產品。居住在深圳的廖小姐，在動漫節開始前幾日，於小紅書見到有人聲稱會協助代購。由於代購費只收20元人民幣，廖小姐很快就私訊他，希望對方可以協助購買內地動漫作品特別版襟章。

發帖者稱，需要收了訂金再協助代購，訂金為整體訂單的六成費用，當日到場後排隊會發照片，到時會再確認尾數，如果缺貨或售罄將全數退款。訂金為165元人民幣，廖小姐即日於二手交易app「閒魚」過數。

今年動漫節前夕，有人在小紅書發帖文，訛稱會協助代購，代購費只收20元。（受訪者提供圖片）

聲稱已購買但無下文

動漫節於7月25日開始，廖小姐即日就問代購有否成功買到貨品，對方聲稱買到，但沒有提供圖片。廖小姐說，「一直問她發圖片，可是她一直拖着⋯⋯感覺她就騙我們說她買到了，實際上她就沒有去買。」

後來，廖小姐在該代購帖文下，發現有人留言說收不到照片，更付有苦主群組連結。入群後，苦主累計有37人，眾人都在微信群組中上載自己的轉賬記錄。騙徒均以「閒魚」app收款，該app要求連接內地銀行戶口。

經群組成員統計，苦主來自廣東、浙江、湖南等地，各自損失100至2600元人民幣不等，涉款總數超過1.6萬元人民幣。最後，發帖人更把帖文刪除。

受害人經網上向警方報案，警方以電郵回覆，稱「相關事件不在香港的司法管轄範圍內，因此未能作進一步行動」。（受訪者提供截圖）

內地公安：不足3000元不立刑事案

香港警方：不在司法管轄範圍

有人在湖南向當公安報案，但公安表示損失金額不達3,000元人民幣，沒法立刑事案件。

廖小姐自己則經網上，向香港警方報案，但獲口頭回覆指，由於轉賬的均是內地賬戶，因此香港不受理。群組內另一名受害人也經網上向香港警方報案，警方以電郵回覆，稱「相關事件不在香港的司法管轄範圍內，因此未能作進一步行動。」

受害人經交易平台知悉發帖人的身份，但香港和內地警方都不跟進。廖小姐對此感到「崩潰」，不知如何追討損失，形容是首次遇到跨地的騙案，現時找香港媒體跟進因為「實在是沒轍」。

記者曾致電發帖人，但電話已停用。《香港01》亦正就報案一事向警方查詢，正待回覆。

律師：若曾在香港發欺詐訊息則有司法管轄權

律師陳柏豪說，絕大部份刑事案件而言，香港法院均沒有域外法權，即對於不在香港發生的犯罪行為沒有司法管轄權。但他說即使如此，如騙徒有在香港境內進行欺詐行為，例如曾經在香港發送欺詐性訊息，或以香港銀行戶口收取騙款，香港法院依然有司法管轄權，而內地的騙案受害者應該親臨香港，向香港警方提供協助及錄取口供。