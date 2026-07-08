國際青年商會成員涉強姦　事主稱曾被灌酒兼撬口迫口交　之後被姦

國際青年商會男會員涉強姦醉酒女會員，案件（HCCC163/2024）今(8日)在高等法院續審，事主供稱，當晚在商會的活動及之後的消遺，曾喝過白酒、紅酒及威士忌，她醉至無法行直線，由朋友及被告送回酒店。她在眾人離開後於酒店房睡覺，但突然遭弄醒，她睜開眼驚見被告壓在她身上。她指被告不斷吻她的咀和摸胸，又嘗試把威士忌灌入她口中，更曾用手指撬開她的口迫她口交，之後再圖強姦她，因她不斷反抗，被告一度未能成功，惟最終仍是把她強姦了。事主憶述事件時有在庭上灑淚。



被告何立燊，33歲。他被控於2023年9月25日，在尖沙咀龍堡國際賓館某房間強姦女事主X(案發時29歲)。

被告何立燊否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

事主X稱當晚在龍堡國際賓館參加典禮，並租用了房間當晚過夜。（資料圖片）

曾因商會活動與被告有聯絡

X在屏風後作供，她稱和被告同屬國際青年商會中國香港總會的會員，但屬不同分會。她簡述，國際青年商會的宗旨為培訓青年成為領袖，「十大傑出青年選舉」便是由該會舉辦。X指，曾因商會的活動和被告以訊息聯絡。被告亦曾在X分會的活動中進行分享，兩人因此見過面。

典禮時喝紅及白酒 消遣再喝威士忌

於2023年9月24日晚上，商會在龍堡國際賓館舉行頒獎典禮。X和另一名女會員預訂該酒店房間，讓她們和其他女會員化妝和休息。在頒獎典禮後，商會的會員到尖沙咀卡拉OK消遺。X指，她在典禮時飲了5、6杯白酒和紅酒，在卡拉OK時則飲了三分二支威士忌。

回酒店時酒醉不能行直線

至25日清晨約5時，會員離開卡拉OK，同行的友人L表示送X回酒店。由於X準備行李箱，以搬運其分會獲得的獎項。當時一名女會員要求身旁的被告，替X拿取行李箱到酒店，X、L和被告等便一同乘搭的士到酒店。X形容她當時酒醉，難以直線行走，而L一直拖著她。

X憶述遭被告侵犯時在庭上哭泣

X進入房間後，在床上入睡，L等人離開房間。惟她於5時半被弄醒，見到被告壓在她身上，當時她的胸圍扣已被解開，上身衣服被拉高。被告不斷吻她的咀和摸胸，X推開被告不果。其後，被告嘗試與她性交，X感到被告的下體在她身上磨擦，X不斷反抗，被告未能成功。X講述此事時在庭上哭泣。

指被告嘗試灌威士忌並撬開其口迫口交

X續指，被告嘗試把威士忌灌入她口中，X擰頭避開，不少威士忌便灑在床上，但她仍然飲了兩口，她想致電求救，但被告把其手機扔在房間的另一張床上。X稱，被告亦多番迫她口交，並用手指撬開她的口，最終成功把陽具放入她口中。

被告再嘗試強姦終成功

X指被告之後圖再強姦她，並在沒有安全套下，把其下體插下她的私處。X形容她在整個過程中好辛苦，她反抗時亦不斷表示：「唔好。」但被告未有理會。

被告離開後即致電朋友及報警

X指被告強姦她後便離開睡床，X稱她當時很驚，不敢確認被告是否已離開，她又感到被告曾進入廁所。被告離開房間後，X穿回衣服，用紙巾清潔私處，並致電一名友人稱：「我被人強姦。」該友人即到酒店，並陪她報警。