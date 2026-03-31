兩工程師涉輪姦酒醉女　次被告否認莽顧事主意願性交　稱無3P癖好

兩名工程師涉於聖誕節在酒店輪姦醉酒女子，案件今（31日）在高等法院續審，次被告接受控方盤問。控方播放酒店大堂和升降機的閉路電視片，指事主X當時似乎神志不清，次被告否認，認為事主只是「攰啲」和眼瞓，但可以走路。控方指次被告莽顧事主意願與她性交，次被告否認，並謂：「間房我book(預訂)，唔會攞自己前途較飛。」他又補充說，雖然過往曾玩「3P(三人性行為)」但強調他並無此癖好，又稱「玩3P」需視乎女方意願。



案件舉證完畢，法官把案件押後至4月9日，由控辯雙方進行結案陳詞。



首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

兩名被告在高等法院受審。(黃浩謙攝)

次被告早前指事主X向他示意性交

次被告昨日自辯時透露，案發時在建築公司任項目經理。他當年平安夜與首被告一同出席酒吧派對，他怕會夜歸而租用了酒店房。派對結束後，首被告致電他稱認到一名「竹升妹」願意「玩3P(三人性行為）」。次被告回酒店後，他們一行3人上房，首被告先與X做出性愛姿勢但不舉，次被告指女事主X便示意他過去與她性交。

次被告否認X當時神志不清

次被告今繼續作供，控方盤問時播放酒店大堂和升降機的閉路電視片段。控方指，X在片段中是神志不清，若不是首被告箍著X，她會站不著，次被告庭上否認，指若X是神志不清，不可能首被告拍X，便可叫醒她。

否認玩3P時未獲X同意

控方又指，兩名被告從沒有就「上房玩3P」，獲得X同意，而次被告講述在房內發生的事，亦不是實話。次被告否認。控方繼而指，次被告和X性交時，是知道X不同意，或不理會她是否同意， 次被告亦否認，謂：「間房我book(預訂)，唔會攞自己前途較飛。」

玩3P要視乎女方意願

次被告在其代表大律師覆問時指，認為X在酒店大堂時只是「攰啲」，和眼瞓，但仍然可以步走。就他昨供稱案發前亦曾經試過「3P」，他今補充，他不是沉迷三人性行為的人，也沒有此癖好，又指玩「3P」要視乎女方意願，並非所有女子都喜歡。

案件編號：HCCC96/2024