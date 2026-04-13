兩工程師涉輪姦酒醉女　53歲被告稱酒醉至不舉　陪審團裁2人罪脫

兩名工程師涉在聖誕日凌晨，把一名不相識酒醉女子帶到酒店房間輪姦，兩男否認指控，早前在高等法院受審。女事主供稱當晚截的士離開時，因酒醉覺遭人帶的士，之後被帶到酒店房，醒來發現房內有兩名不認識的男子，疑遭輪姦後報警。其中年過五十的男被告辯稱當晚飲酒至不舉，無辦法性交，另一名卅餘歲的被告則稱，女事主是自願與他發生性行為。6男1女陪審團今（13日）在高等法院退庭商議約兩小時後，即裁定兩男均罪名不成立。



兩名被告自2022年12月犯案後一直未獲保釋，已被還押超過3年，今獲判罪脫後應可即日獲釋。



首被告張慧豪及次被告林蘊韜，在高等法院經審後被裁定罪不成立。(黃浩謙攝)

控方基於共同犯罪原則同控2人強姦及圖姦罪

首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

控方指，次被告林蘊韜和X性交，而張慧豪則圖和X性交但不果，因基於共同犯罪原則，控方同控告兩人強姦和企圖強姦罪。

一致裁定首被告罪名不成立

六男一女組成的陪審團經約兩小時退庭商議，一致裁定首被告張慧豪控罪不成立。至於次被告林蘊韜的控罪，陪審團則以六比一裁定罪名不成立。

次被告當晚預先訂了酒店房

案發於2022年聖誕節前夕，次被告林蘊韜到涉案酒店登記入住，其後與首被告張慧豪一起到中環蘭桂坊一間酒吧消遣。事主X則到不同樓層的另一酒吧，與朋友慶祝聖誕節。其後，首被告和X先後離開酒吧。酩酊大醉的X的士站排隊候車，首被告跟隨，最後二人登上同一輛的士，前往皇悅酒店。

X稱當晚飲至幾乎斷片

X作供時指，她離開酒吧時幾乎已「斷片」 。她當時想搭的士回家，途中聽到有男人聲叫她站起來，亦感覺有人夾她腋下把她抬起。X醒來時不知道身在何方，但知道有被侵犯過。她庭上解釋，覺得被人騎住，並似有性交。她當刻有反抗，但很快便失去意識。她續指，曾感到有人想把陽具放入她口中，但不肯定是否有成功。此外，她感到有人用手捉住陽具，在她肛門附近遊走。

再次醒來見房間內有兩名陌生男子

X稱她再次清醒時，見到床尾有一名上身赤裸的男子，右邊則有另一名男人。床尾的男子表示要先行離開，又從她的手袋中取出身份證及現金，念出她的名字。床尾男子離開後，她起床穿衣，另一男子則用英文對她說：「Are you a student？(你是學生嗎？)」X稱她當想盡快離開，故也用英文回應說：「Yes, I am.(我是。)」對方再表示：「I'm an engineer. (我是工程師。)」X指該男子突然哄近她並想親吻她，她立即拒絕。X離開後，把事件告知朋友，最後在女友人陪同下報警。

首被告認會與次被告一齊蒲

兩名被告均有自辯，並形容X案發時有醉意，但有意識。其中首被告作供時透露，其妻於2018年去世，他之後曾和其他女士拍拖，也曾試過「一夜情」。他和次浩林蘊韜曾在同一建築公司工作，但不同範疇。兩人曾「一齊蒲」，包括去夜總會及私人會所。次被告在2020年離開公司，兩人之後仍保持聯絡。

首被告稱當晚也飲至斷片

首被告又指，於案發日12時許飲酒至清晨4至5時，其後「斷片」。他事後翻看閉路電視片段後記得一些片段，但不完整。他稱，在的士站時曾抬起X，X有攬住他，並吻他的臉和頸。其後兩人一同登上的士。兩人步入酒店大堂，次被告到達後，三人一同到房間。

有與X互相撫摸但因不舉未成事

在房間內，他入睡至「斷片」醒來，看到X全身赤祼在看電話。兩人四目交投，繼而親吻和互相撫摸對方身體。惟他當時醉酒後不舉，故未有發生性行為。他入睡至早上10時許，其後離開。

下午向友人發訊息稱犯咗錯

首被告於同日下午，向友人賴志遠發送訊息「我犯,咗錯」及「I’ m a broken apple.(我是個爛蘋果)」，和語音訊息「XX下，個X樣推開我，自己嚟……」。就前兩個訊息，他解釋是「講笑」，又說：「諗到許志安同佢老婆。」至於語音訊息，他稱當時只是吹噓自己有艷遇，謂：「梗係同老死講到自己幾威幾威，絕對唔會提我果晚唔得啦。」他強調，訊息內容屬「吹水」，並非事實。

次被告稱見到首被告不舉

次被告作供時指 ，派對完結時，他已不見張。其後，首被告來電稱認識一名「竹升妹」，指她「想一齊玩3P(三人性行為）)。他因此返回酒店，在大堂見到首被告和X。進入房間後，他先到浴室洗澡，離開時用毛巾包裹下半身，僅穿內褲。首被告和X當時在床上，均全身赤裸，並做出性愛動作。他坐在另一張床上觀看，並見到首被告的下體未能勃起，他用手撫弄幫忙，但未能成功。

次被告稱在X自願下性交

次被告續指，X仍然想繼續親熱行為，並扯他身上的毛巾謂：「Come on,your turn」(來吧，到你了)。」他遂吻X，兩人互相撫摸對方。他其後脫下內褲，在使用安全套下和X性交。性交後，兩人在床上入睡。他又稱，深信事主X願意與他性交，至今仍不明為何會被控。

案件編號：HCCC96/2024