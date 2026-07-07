國際青年商會會員涉姦　送酒醉女會員回酒店折返　被捕指事主同意

國際青年商會3年前舉行商會的晚宴活動，有女會員參加晚宴後，再與其他人一同消遣，她因酒醉到酒店房間過夜，惟期間卻涉嫌遭一名男會員強姦。男方被捕稱獲女事主同意下性交，他否認強姦罪，案件（HCCC163/2024）今（7日）在高等法院開審。控方開案陳詞透露，該名男會員當晚曾為女事主拿行李箱，稍後時間有與女事主的女性朋友一同送事主回酒店，惟該朋友上的士後見被告折返回酒店。



被告何立燊，33歲。他被控於2023年9月25日，在尖沙咀龍堡國際賓館某房間強姦女事主X。

被告何立燊否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

被告與事主均是商會會員

控方開案陳詞指，被告和事主X案發時分別為30和29歲，兩人同為國際青年商會會員，但屬不同分會。兩人認識，但稱不上是朋友。

X曾向朋友L透露準備租酒店房留宿

於2023年9月24日，商會在龍堡國際賓館舉行晚宴活動。商會並預訂房間，讓女會員可以在房內化妝。多名會員在活動後，前往卡拉OK消遣。由於X曾飲下不少酒，她告知女性友人L稱她有意在商會預訂酒店房間留宿。

L離開時發現被告返回酒店

女性朋友L當晚有陪X到酒店，被告曾協助X拿取行李箱。3人連同另一名女會員乘的士前往酒店。X、L和被告到房間後，X在房內入睡，L和被告則離開，惟L乘搭的士時，發現被告返回酒店。控方指被告進入房間，並強姦X。

被告被捕時稱獲X同意下性交

X被性侵後致電L和兩名友人，把事件告知他們。警方接報後，拘捕被告，他聲稱他獲X同意下兩人性交。