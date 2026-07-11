警察學院｜中泰幼園老師變身「新紮師姐」　冀以執法身份守護兒童

警察學院今（11日）舉行結業會操，新一批13名見習督察及131名學警將投入警務工作。其中獲頒學警最高榮譽「薛富盃」的「新紮師姐」曾是幼稚園老師，因曾主動介入處理一宗懷疑管教不當個案，成功制止事件惡化，令她深受啟發。若她投考警隊，則可以執法者身份守護更多兒童，加上她是中泰混血兒，能操流利泰語，盼可利用其語言優勢充當「橋樑」，服務在港的泰國人。



左起：黎加華、鄺美琪、林禹軒（朱子熙攝）

左起：黎加華、鄺美琪、林禹軒（朱子熙攝）

獲頒警察學員最高榮譽「薛富盃」的25歲女學警黎加華，本身是中泰混血兒，她在大學時期就讀幼兒教育，畢業後曾在幼稚園工作。她表示，在工作期間遇到不少兒童需要被幫助的個案，例如她曾接觸一宗懷疑管教不當的個案，並主動介入處理，向學生家長提出建議，積極引導其改用正確的教育方式，成功避免事件惡化。

黎加華形容，該次經歷令她深受啟發，並深刻體會到保護兒童的重要性，亦是她轉職投考警隊的初衷。她稱，加入警隊能讓其處身更好位置，可以執法者身份守護更多兒童，讓他們健康成長。

她期望在加入警隊後，能嘗試更多元化工作，不論是機動部隊以至刑事偵緝工作，可讓她在未來服務各階層市民，「不同年齡層嘅市民我都幫助到」。此外，黎加華能操流利泰語，她希望能好好利用其語言優勢，服務在港的泰國人，「希望令遊客甚至喺香港住嘅泰國人，可以令到佢地知道香港係一個好好嘅地方。」

女學警黎加華期望在警隊利用自己背景幫助香港不同背景的人士。（警方提供）

鄺美琪表示投考警隊是「唯一一樣必須返嚟香港先做到」的事。（警方提供）

另一位28歲女見習督察鄺美琪亦是中途轉跑道投考警隊，獲頒督察畢業班最高榮譽「榮譽警棍」。她畢業於上海復旦大學廣告學系，並取得新加坡國立大學傳播學碩士學位，加入警隊前，曾在俗稱「4A公司」的跨國公司任職亞太區社交媒體主任。

鄺美琪就讀中學期間，已獲得「李兆基獎學金」近全額資助赴上海升讀大學，所以她自18歲起便離鄉別井，先後在上海及新加坡生活多年，但她形容始終對香港最有歸屬感，「對香港自帶一層濾鏡」，在外地生活多年後期望從自身出發，「畀大家見到香港更美好嘅一面。」

她表示相比於在「商業社會」工作，「投考警隊，加入警隊嗰種服務市民、服務社會嗰種自豪感，嗰種榮耀係好唔一樣嘅感受。」她又形容，在上海或新加坡雖可以從事本身的專業，但投考警隊則是「唯一一樣嘢係我必須返嚟香港先做到。」

林禹軒自言警員是他「夢想咗好耐嘅工作」（警察學院提供）

另外，獲頒「警務處處長學業成績優異證書」的學警林禹軒，在澳洲讀書和生活多年，畢業於悉尼科技大學建築學系，曾任職行政文員，小時候因受到在澳洲任職警察的堂哥贈送的一頂警帽啟發，令警員成為他「夢想咗好耐嘅職業」。

他曾於2023年投考警隊，惟在訓練期間不幸因膝傷被迫退出，曾經因此感到懊惱和沮喪，「點解期待咗咁耐嘅嘢一眨眼就冇咗呢」，在收拾心情後自覺「我喺邊度跌低要喺邊度起返身」，傷癒後今年再次投考，終於順利畢業。對於重新出發，他引用學院內教官的說話稱「警察嘅能力係僅次於超人」，會「擺出專業嘅態度，唔會退縮。」