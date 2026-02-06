港專DAE學員黃竹坑警察學院實訓　提前踏上投考警隊之旅

近年不少年輕人追求工作穩定和實現人生理想，令投考警隊成為熱門選擇。香港專業進修學校（港專）自2024/25學年起，獲邀與香港警察學院合辦「學警預備訓練」應用教育文憑（DAE）課程。而該DAE課程是全港唯一可安排學員到黃竹坑警察學院上課的文憑課程。在擁有獨特優勢之下，課程吸引了大批背景多元的年輕人報讀，當中包括曾於日本留學和工作七年的李誠展，以及內地大學人工智能本科畢業生梁恩銘。雖然兩位年輕人背景各異，但同樣選擇了港專作為實現警隊夢的起點。

攝影：陳葦慈



多元背景學員 殊途同歸圓警隊夢

今年22歲的梁恩銘剛於內地「211」名校暨南大學完成人工智能學士學位，擁有理科背景的他，中學時期獲校長推薦入讀大學，更曾在多次資訊科技比賽中獲獎。然而，大學四年的編程訓練讓他感到迷惘：「寫程式是以結果為本，即使你99%的過程正確，只要有一個錯誤，程式跑不動就是失敗。」面對編程工作的重覆性和不確定性，加上實習期間，曾親身感受到內地科技行業的激烈競爭，恩銘決定從內地返港尋求更穩定且具意義的發展方向：「警察收入穩定，而且工作性質能直接服務市民，比整天對著電腦寫程式更有滿足感。」

22歲的梁恩銘剛於內地暨南大學完成人工智能學士學位。

另一位學員，26歲的李誠展則擁有一段與別不同的經歷。他曾在日本留學及工作長達七年，畢業於日產橫濱自動車大學校，考獲當地最高資格的「一級自動車整備士」，並於大型汽車企業工作。雖然在日本實現了兒時的職人夢，但隨著家人年紀漸長，他認為要承擔照顧家庭的責任，所以決定回流香港，並找尋一份更有意義的工作：「我不希望回港後只是一整天坐在辦公室，我渴望一份需要體能和應變能力，又有意義的工作，而警隊多元化的工種和挑戰性，正好符合我的期望。」

26歲的李誠展曾在日本留學及工作長達七年，畢業於日產橫濱自動車大學校，考獲當地最高資格的「一級自動車整備士」，並於大型汽車企業工作。

與警察學院合辦 實地受訓贏在起跑線

自2024/25學年起，港專獲邀與香港警察學院合辦「學警預備訓練」應用教育文憑（DAE）課程。

梁恩銘和李誠展不約而同選擇在港專修讀為期一年的全日制DAE「學警預備訓練」課程，全因此課程是首個獲邀與香港警察學院合辦的DAE課程，他們認為內容具權威性。課程當中合共180學時的選修群組，涵蓋「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」。

課程其中最大的優勢，在於成功通過前期遴選的學生，將獲安排到位於黃竹坑的香港警察學院修讀指定科目。誠展說：「能夠提早進入警察學院受訓，於學堂體驗真實的警察訓練，是坊間其他課程無法提供。」而恩銘則形容這次經歷讓他「未入班先入局」：「在警察學院上課非常有臨場感！記得有一次因為部分同學集隊不認真，結果全隊人被罰跑圈。這次經歷讓我深刻體會到，警隊『一人犯錯，全隊受罰』的團隊精神，以及紀律的重要性。」這種實戰訓練，讓他們在心態和體能上都比一般投考者，更早適應警隊的嚴格要求。

星級團隊全方位支援

除了實地訓練，港專亦邀得警隊猛人為顧問及任教，課程總顧問由退休總警司徐偉雄擔任，教學團隊亦包括資深警隊教官，及前紀律部隊體能教官。針對學員最擔心的體能和面試關卡，學校提供全方位支援。

誠展坦言自己長跑耐力較弱，英文底子亦需加強：「導師會針對我的弱項提供跑步訓練計劃，亦會在課餘時間解答英文難題。」港專設有兩個專用健身室及球場，供學生免費鍛鍊，更推薦學員參加「警隊學長計劃」，由現職警務人員分享實戰經驗。

退休總警司徐偉雄投身警隊逾30年，水陸工作經驗豐富。從見習督察到總區指揮官，足跡遍布水警及多個陸上警區。退休前為深水埗警區總警司，及後調任水警總區並署任指揮官。

教學團隊包括資深警隊教官及前紀律部隊體能教官。

對於曾在DSE英文科失手的恩銘而言，DAE課程不單助他重獲投考警員所需的學歷資格（相當於DSE五科2級成績），更透過「性格透視」等工具，了解到自己過去在AI學科培養的邏輯思維和資料搜集能力，能轉化為警務工作所需的解難技巧。他分享道：「以前讀AI教會我尋找不同方法解決問題，現在我將這種精神應用在警務學習上，比以前更自律。」

港專畢業生占同學（左一）、林同學（中一）和呂同學（右一）均獲警察學院頒發最優秀學員「銀笛獎」，實證港專課程培訓能力之高。

快人一步 踏上成功之路

港專DAE「學警預備訓練」課程為有志投身警隊的青年提供清晰的升學及就業路徑，課程現正招收2026/27學年學生，將於2026年9月開學。學員成功通過甄選可獲安排到警察學院修讀指定選修科目，在學期間亦會同步進行警員遴選程序，成功通過遴選及畢業者，最快可於2027年7月正式開始警員訓練，無縫銜接成為正式警員，這比一般投考路徑要快最少數月。誠展以電影《功夫熊貓3》的金句勉勵同路人：「如果你只做能力所及的事，就永遠不會進步。」無論是像他一樣的海歸專才，還是像恩銘一樣尋求轉換跑道的大學畢業生，只要有志服務社會，港專的課程都能助你裝備好自己，邁向成功之路。

如有興趣了解更多課程詳情，請即瀏覽：https://bit.ly/4acF9To

（資料及相片由客戶提供）