警察學院疑爆食物中毒涉53名學員　曾在學院餐廳多次共同用膳

據悉，位於黃竹坑警察學院生懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心表示，學院出現急性腸胃炎徵狀個案群組，涉及約53名學員，目前情況穩定。中心指，他們病前均曾在學院內的餐廳多次共同用餐，正循不同方向調查原因，包括經受污染食物、環境傳播或人傳人的可能性。



衞生署衞生防護中心表示，警察學院出現急性腸胃炎徵狀個案群組，涉及約53名學員。(資料圖片)

衞生防護中心表示，截至今日中午，個案群組共涉及53名學員，包括48男及5女），年齡介乎20至40歲。

他們由本周四（五日）晚上起，陸續出現腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒等病徵。當中33人已求醫，全部人病況輕微，無需入院，現時情況穩定。

中心指，初步調查顯示，受影響人士全部為該學院宿生。(資料圖片)

食環署人員到涉事餐廳調查 抽取樣本化驗

中心指，初步調查顯示，受影響人士全部為該學院宿生，他們在發病前均曾在學院內的餐廳多次共同用餐。中心正循不同方向調查該宗急性腸胃炎徵狀個案群組，包括經受污染食物、環境傳播或人傳人的可能性。中心指，現階段未能排除部份患者可能因進食受污染的食物而感染急性腸胃炎，已通報食環署跟進調查。

食環署人員已隨即到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取樣本作化驗。為審慎起見，食物安全中心已即時指示有關餐廳徹底清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

中心會繼續進行流行病學調查和採取適當的跟進措施，包括收集患者的糞便樣本作化驗，以確定導致是次爆發的病原體。中心人員已到該學院視察，以及向學院提供感染控制的建議措施，並會對該學院進行醫學監察。

據悉曾進食燒鴨腿椰菜飯、腐乳雞翼飯等

據了解，有學員在警員學院的餐廳進食燒鴨腿椰菜飯、腐乳雞翼飯等後，出現痾嘔和發燒等情況，疑爆發食物中毒。涉事餐廳須查封及暫停營業。警方回覆查詢指，接獲教職員通報，指有學員近日出現肚瀉及嘔吐等腸胃炎病徵。

警察學院表示，已即日通知衞生署衞生防護中心，並且與中心積極跟進事件，配合中心進行流行病學調查。學院已提醒警察學院人員提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生。