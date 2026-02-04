第三位警隊背景演藝學院高層　警察學院前副院長李仲華出任副校長

香港演藝學院今日（4日） 宣布，委任警察學院前副院長李仲華任副校長（行政），即日履新。演藝學院表示，李仲華有逾30年的行政管理經驗，「具備全局視野」，相信他可共同推動演藝學院開拓新里程，包括北部都會區新校舍的規劃。



翻查資料，現時演藝學院的高層架構內，有三人具警察背景，包括校監是曾任警務處副處長的特首李家超；校董會副主席任達榮曾任警務處副處長。



香港演藝學院今日（4日） 宣布，委任警察學院前副院長李仲華任副校長（行政），即日履新。（演藝學院提供圖片）

校長陳頌瑛：期待與李仲華共同開拓新里程

演藝學院指，李仲華「曾領導規模達數百人的團隊，並帶領人力規劃、繼任管理、職業發展及領導才能培訓等重要工作， 致力提升機構營運效能及管治水平」，亦提及他曾任警察學院副院長，負責學院的行政運作，並推動新入職人員及管理人才的培訓與專業發展。

演藝學院校長陳頌瑛表示，期待與李仲華共同推動演藝學院開拓新里程，包括北部都會區新校舍的規劃。

李仲華：希望憑藉過往經驗能惠及學生及教職員

李仲華說，對能加入演藝學院深感榮幸，希望憑藉過往經驗，能惠及學生、教職員及整個學院。他又指，自己對培育年輕人才尤為重視，將積極提升組織效能，確保實現演藝學院的願景、使命及策略目標。

李仲華曾任警隊人事服務及職員關係科總警司。（資料圖片／鄭子峰攝）

李仲華曾任警隊人事服務及職員關係科總警司及警察學院副院長。2019年6月反修例示威期間，有示威者包圍警察總部，當時李仲華曾指，示威者堵塞警總出入口，令醫護人員無法進入向孕婦提供醫療服務。當晚李仲華又批評示威者，稱「香港要嘅係乜嘢，係愛，唔係粗口。」被問到有警察襲擊示威者，他反問：「係咪我哋嘅同事就唔係人呢？」