警察學院20年｜受訓遇良師重回「母校」執教鞭　學員變教官薪火傳

黃竹坑警察訓練學校20年前升格為香港警察學院，孕育不少警隊生力軍。新一期警隊刊物《警聲》訪問警司湯淦維與警長陸緯軒，兩人早年在學院接受基礎訓練，遇到數名對自己影響深遠的教官，如今重回學院執起教鞭，盼培育下一代學警。



湯淦維（左）與陸緯軒見證學院的培訓工作不斷進步。（警方提供）

黃竹坑警察訓練學校在1948年成立，直至2006年1月升格為警察學院，至今踏入第20個年頭。現任學院教官的警司湯淦維與警長陸緯軒，同於20年前在學院接受基礎訓練，見證其成立與變遷。

現任見習督察訓練科主管的警司湯淦維，透過參與首屆「警隊學長計劃」認識警隊工作，於2005年先投考警員，及後再投考成為督察。他早年長期從事刑偵工作，先後擔任偵緝訓練中心教官、督察訓練班教官，如今成為見習督察訓練科主管。

湯淦維憶述，在學警及督察訓練期間，遇上數位對自己影響深遠的教官：「他們教會我不論遇到任何事，都要保持正面心態。我希望將這些信念傳承下去，就像當日的我得到啟發一樣。」

另一陸緯軒是學院成立後最早一批的受訓警員，年少已是童軍的他，對步操訓練滿載美好回憶。「時任警長的副班主任王家隆（王Sir）看中我的步操基礎，任命我為『操長』，協助同窗操練，有點像他的副手。王Sir的言傳身教對我影響深遠，他教會我怎樣做一名警察。當時我決志以後也要像王Sir一樣，培育下一代學警。」

湯淦維（左一）與參與警隊見習督察訓練課程的政府飛行服務隊人（中）及見習督察訓練班學員分享心得。

意想不到的，陸緯軒晉升警長後，獲調任至警察學院當上學警班副班主任，竟有幸與當年的恩師王Sir（現為警署警長）再次拍檔，共同負責訓練同一班學警。陸緯軒感言：「我深信這正是一個以生命影響生命的例證。我定會秉持王Sir當年的教學理念——培養學員有一顆熾熱的心，做事從心出發，持端正態度，全心全意服務社會。」

兩位教官親身見證學院的培訓工作不斷進步，湯淦維指學院不斷應用科技去提升培訓效能，例如從前接受偵緝訓練時，主要靠圖片或教官描述去了解不同罪案現場，現在無論偵緝訓練或學警和督察的基礎訓練都加入了虛擬實境元素。陸緯軒亦指出，學院的訓練日趨系統化，從透過靠教官口耳相傳，到現在高度規範化的訓練，多項課程更獲香港資歷架構認可。

兩位教官感言，「無論時代如何變遷，我們始終希望能夠培育出專業用心、願意為社會大眾行多一步的警務人員，盡心盡力守護香港。」