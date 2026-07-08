啟悅苑外牆滲水形成鐘乳石　業主稱投訴不受理　房屋署找出源頭

近日有啟悅苑業主在社交媒體上指，所購入的「清水樓」單位尚未入住，外牆已不停漏水，更形成鐘乳石。事主曾聯絡屋苑物業管理處、房屋署、滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）、水務署及屋宇署等多個部門，均着他找房屋署處理。他表示，房屋署則「射咗個波比（畀）滲水辦」，滲水辦經檢查後稱入的水並非鹹水，並非他們負責，再着事主聯絡房屋署，令事主質疑部門互相推搪。



房屋署表示，工程團隊發現，投訴人上層的毗鄰單位，浴室內的水喉、洗手盆及原裝座廁均已被改動或更換，導致投訴人上層單位廚房及浴室面向客廳的牆身低位，亦已出現滲水及發黃痕跡，並有水滴由上層單位的廚房外牆底部滲出，導致樓下投訴人的單位出現滲水情況。署方表示，雖然這是屬於業主之間需要商量解決的問題，團隊亦一直扮演中間人的角色，積極協助投訴人，並於視察及測試期間向各有關業主解釋情況。



近日有啟悅苑業主在社交媒體上指，單位尚未入住，外牆已不停漏水，更形成鐘乳石。（Threads@ponnissss）

近日有啟悅苑業主在社交媒體上指，單位尚未入住，外牆已不停漏水，更形成鐘乳石。（Threads@ponnissss）

近日有啟悅苑業主在社交媒體上指，單位尚未入住，外牆已不停漏水。（Threads@ponnissss）

業主：滲水辦稱滲入並非鹹水 着聯絡房屋署處理

有啟悅苑業主在社交媒體上表示，在未入住單位時，已發現單位外牆不停滲水入屋，更形成鐘乳石。他曾聯絡房屋署售樓部主任，對方指會將其個案轉介至房屋署工程部，而工程部職員則「射咗個波比（畀）滲水辦。」

事隔月餘，有滲水辦職員到單位内檢查，惟稱要3星期後再作下一步檢驗。3星期後滲水辦致電事主，僅稱滲入的水並非鹹水，並非他們負責，着事主聯絡房屋署處理，令事主質疑部門互相推搪。

啟悅苑是房委會去年落成的居屋項目，位於九龍城區啟德沐和街。屋苑設有兩座，各有31層，提供共2,046伙單位，單位面積介乎於278至475平方呎。