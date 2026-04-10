打擊濫用公屋｜房屋署去年處理315宗富戶上訴　逾三成打甩毋須搬

為更好地分配資源，政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策，向涉違規租戶發出遷出通知書，不過「打甩」個案逐年上升。房屋局向立法會特別財委會提交的文件顯示，房屋署去年共處理964宗租戶反對交還公屋的上訴個案，其中315宗涉及富戶，有114戶「打甩」或「暫時打甩」，即有三成毋須即搬，較2024年多33宗。



政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策。（資料圖片／鄭子峰攝）

去年315宗富戶上訴 三分二上訴失敗要搬走

現時公屋租戶若被發現濫用公屋或違反租約，會收到房委會發出的遷出通知書，租戶可在遷出通知書發出後15天內，向上訴委員會(房屋)提出上訴。

根據當局數字，上訴委員會去年處理了315宗涉及富戶的上訴，佔已處理總數超過30%，其中201戶上訴失敗，需要遷出；105戶成功「打甩」，毋須搬出，佔比約33.3%。

9宗個案獲有條件留下 租戶須於指定時限內符合所設條件

另有9宗個案在審理後修定其遷出通知書，即上訴審裁小組經考慮，設定一些條件供上訴租戶糾正違規情況，如租戶於指定時限內能符合所設條件，遷出通知書便會自動失效，亦即該9戶「暫時打甩」。

財政預算案｜政府資助房屋需求持續高於供應，不少市民期望在住屋供應有變革政策，期望2026年2月25日的新一份財政預算案有着墨。（鄭子峰攝）

政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策。（資料圖片／鄭子峰攝）

成功「打甩」及「暫時打甩」個案為近3年最多

即去年共有114戶被懷疑是富戶的住戶，在上訴後最終毋須立即遷出，佔全部上訴「富戶」約36%。

文件亦顯示，成功「打甩」及「暫時打甩」個案數字逐年上升，2024年獲取消及修訂遷出通知書的有81戶，2023年為7戶。

房委會上訴委員會（房屋）去年處理了共315涉及富戶的上訴，其中105戶成功「打甩」獲取消，毋須搬出。（資料圖片）

另外，房屋局文件顯示，委員會去年接獲1,240宗投訴，當中有307宗涉及富戶政策，363宗為欠租個案，349宗與丟空或未經認可人士入住單位有關，餘下221宗則涉及離婚、扣分制及貯存違禁藥物等其他原因。