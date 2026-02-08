房屋署2屋邨外判合約費增$800萬　清潔工保安反遭減薪增工時

有屋邨清潔工及保安被大幅減薪。政府近年批出將軍澳健明邨及黃大仙下邨物管合約與「領先管理有限公司」，合約預算較以往分別上調362萬及440萬元。不過，兩屋邨清潔工及保安待遇卻變差，他們被增加工時及大幅減薪，人均月薪下跌500元至2,700元不等。



清潔服務業職工會批評，房署無視工友艱苦，讓最終利益落入承辦商手中，形成「肥上瘦下」的局面。《香港01》已向房署及領先查詢事件。



將軍澳健明邨。(資料圖片)

健明邨保安員月薪大削$2700 火清潔工減$1000

清潔服務業職工會發現，將軍澳健明邨於2024年12月由原物業管理公司「宜居顧問服務有限公司」轉由「領先管理有限公司」後，該邨清潔工及保安工友隨即遭遇大幅減薪。保安月薪由原本1.57萬元下調至1.3萬元，減少2,700元，清潔工則由1.35萬元減至1.25萬元，減少1,000元，同時他們工時由每日7小時增加至8小時。

工會指出，房署上一份合約預算為4,385萬元，新合約為4,747萬元，批與「領先」的預算較「宜居」多362萬元；根據人手及減薪幅度推算，領先實際可額外節省約600萬元。

圖為黃大仙下邨。（資料圖片 / 高仲明攝）

黃大仙下邨保安員月薪減少$2100 清潔工月薪削$500

同樣的事情亦發生於黃大仙下邨。黃大仙下邨於去年7月由宜居轉為領先，上一份合約預算為5,593萬元，新合約則增至6,033萬元，增加了440萬元。但該邨亦出現清潔及保安工友減薪、工時增加的情況。

據工會資料，該邨保安月薪由1.7萬減至1.49萬元，減少2,100元，清潔工則由1.5萬減至1.45萬元，減少500元。工會又引述工友稱，雖然名義上工時仍為每日8小時，但需提早半小時上班，實際工作時間更長。

工會批評房屋署冷處理造成工友待遇下降 令利益落入承辦商手中

清潔服務業職工會總幹事何靜姍批評房屋署迴避問題，冷處理工友待遇下降一事，漠視工友艱辛，讓利益落入承辦商手中，形成「肥上瘦下」的局面。何表示，房署雖稱「（領先）公司已遵守最低勞工法例」，但事實卻是領先薪水的確低於宜居薪水，「不少工友都對減薪加工時一事憤怒，但無力反抗。」

為何領先給工友的薪水低於宜居，但總合約金額高於宜居仍能中標？何靜姍估計，房署有多項評分標準，當中包括器材及管理表現等，或因領先標榜自己引入全港第一架無人駕駛自動清潔車，故在器材方面的分數及費用高於其他公司。