國際龍舟聯合會「回歸」香港設總部　明年辦世界龍舟錦標賽

投資推廣署周三（8日）公布國際龍舟聯合會（國龍聯）位於香港的全新全球總部正式啓用，象徵國龍聯35年後重返其發源地，再度落戶香港發展。國龍聯世界龍舟錦標賽將於明年重臨香港，是自1997年以來香港首次舉辦該項盛事，預計將吸引來自全球各地逾5,000名運動員參與，為香港帶來可觀的經濟、旅遊及體育效益。



國際龍舟聯合會總部開幕儀式在6月26日舉行。(香港龍舟總會圖片)

國際龍舟聯合會總部開幕儀式在6月26日舉行。文體旅局體育專員蔡健斌、投資推廣署創意產業、體育及娛樂總裁方婉兒、國龍聯主席Claudio Schermi、香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長郭志樑 、香港體育學院院長蔡玉坤，以及香港龍舟總會主席鍾志樂等主禮。(香港龍舟總會圖片)

香港龍舟總會表示，國龍聯總部已於6月26日舉行開幕儀式，在7月正式啟用。該會表示，是自「加強香港在亞洲和國際體育組織影響力先導計劃」推出以來，首個將所屬國際體育聯會落戶香港的體育總會。

先導計劃在今年4月由文化體育及旅遊局推出，提供財政誘因吸引亞洲和國際體育組織總部或區域總部落戶香港，以加強體育總會的國際話語權和影響力。國龍聯也受惠於投資推廣署的一站式服務，協助在香港設立總部。總會主席鍾志樂表示，國龍聯總部再次在香港設立，標誌着香港在國際體壇重要性和影響力，以及香港營商的吸引力，對發展香港龍舟運動方面，具策略性意義。

國際龍舟聯合會總部開幕儀式在6月26日舉行。香港龍舟總會主席鍾志樂（左）、國龍聯主席Claudio Schermi（中）及文體旅局體育專員蔡健斌（右）出席。(香港龍舟總會圖片)

投資推廣署表示，國龍聯將其總部由倫敦遷回香港，並設立全球營運基地，以配合政府於2025年《施政報告》中提出，致力將香港打造成世界級體育樞紐的政策方針。

署方稱，國龍聯選擇以香港為全球總部，主要基於歷史淵源及實際營商優勢等考量。香港具備簡易的公司註冊程序、具競爭力的營運成本、簡單低稅制、健全的法律框架、完善的政府支援政策，並擁有作為現代龍舟運動發源地的獨特地位，為國龍聯提供優良的營商環境發展。

（左起）投資推廣署創意產業、體育及娛樂總裁方婉兒、國龍聯創辦人兼榮譽主席Mike MacKeddie-Haslam、國龍聯主席Claudio Schermi、Italy Alliance主席Riccardo Fuochi，以及國際冰上龍舟聯合會主席羅忠義出席開幕典禮。（政府新聞處圖片）

投資推廣署助理署長劉智元表示，國龍聯以香港作為全球營運基地，有助鞏固香港作為國際體育樞紐的地位。劉指香港擁有蓬勃的體育經濟、世界頂尖的基礎設施，以及聯通中國內地與國際市場的獨特優勢，其所構建的生態圏令全球體育組織受惠於香港的友善營商環境及穩健制度的同時，亦能開拓新的發展機遇。

國龍聯主席Claudio Schermi表示，落户香港之舉既是重返發源地，亦標誌着國龍聯迎來全新篇章。他指國龍聯35年前於香港成立，重返香港猶如將龍舟帶回家。為展現我們在香港長期發展的承諾，「我們將在本地招聘全職員工，善用香港專業人才拓展龍舟運動的全球影響力，並吸引更廣泛的國際社群參與此運動。」他強調，龍舟運動植根於深厚的中國傳統，國龍聯將致力成為一個開放、包容且具國際化管治職能的角色。