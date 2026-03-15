港代表團日內瓦發明展獲近300獎　「百變探哥」奪沙特創新卓越奬

日內瓦國際發明展是全球發明界的其中一項年度盛事，創新科技及工業局指，本港代表團成員來自本地大學、研發中心、科技企業、政府部門及中小學等44個機構，並獲近300個獎項，包括破紀錄的12個特別大獎，其中The Oasis One International Limited更奪得全場總冠軍，其餘獎項包括57個評審團嘉許金獎及98個金獎，局方形容是創下香港代表團的最佳成績。



渠務署的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」，可同步採集攝影測量信息與點雲數據，自動構建排水設施三維模型，獲沙特阿拉伯王國教育部——沙特創新卓越奬。



發展局及其轄下部門於第51屆日內瓦國際發明展展出36個項目，榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎。（發展局提供圖片）

政府部門、本地院校、研發機構和本地企業共獲得12個的特別大獎項目如下：

1. The Oasis One International Limited：熱帶海水魚類養殖產業鏈方案（同時榮獲全場總冠軍）

2. 渠務署的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」（同時獲沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬）

3. 香港大學InnoHK先進生物醫學儀器中心的鼻腦遞送納米噴劑用於院前缺血性腦卒中急救

4. 香港中文大學InnoHK香港微生物菌群創新中心的用於肝臟健康的新型合生元配方（SLD07）

5. 香港城市大學的海水淡化裝置

6. 香港浸會大學的AI事實查核服務

7. 香港理工大學的PD-001R：神經退化性疾病治療候選藥物；以及發電機檢測方式：兼容擋板的自主式機械人

8. 香港鐵路有限公司：聲學齒輪監測系統「Acoustic GearGuard」

9. 香港創新基金：「智惜泊」（青年組）

10. 林氏基金—青松侯寶垣小學：生物綠芯濾油器（青年組）



創新科技及工業局局長孫東表示，政府會繼續投放資源，加強人才培訓及鼓勵創科研發，亦會配合國家「十五五」規劃，主動對接國家戰略，全力打造香港成為國際創新科技中心，為國家高水平科技自立自強貢獻力量。

發展局及其轄下部門於第51屆日內瓦國際發明展展出36個項目，榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎。（發展局提供圖片）

發展局獲36項獎項 甯漢豪：機械人和無人機方案獲國際認可

發展局指，局方及其轄下部門於第51屆日內瓦國際發明展展出36個項目，榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎，數目創歷年新高。

由渠務署和內地專業團隊共同研發的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」項目，榮獲沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬，這是香港政府部門首次獲頒該項殊榮。該機械人配備高清可變焦鏡頭、雷射探測與測距裝置及強力照明系統，以全面採集視覺與空間數據。其創新的多變履帶式驅動系統，能夠在複雜地形中穩定運行。

發展局局長甯漢豪表示，發展局與工務部門積極研發和應用創新科技，今屆獲獎項目不少在人工智能、機械人和無人機方面推出嶄新方案，獲得國際認可。有關項目不但提升公共服務的質素和效率，改善成本效益，同時為業界作出良好示範，推動業界更廣泛應用創新科技，共同打造香港成為國際基建中心。

3部檢測機械人分別名為「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」。（周令知攝）

發展局獲得評審團嘉許金獎的項目，分別是：

1. 屋宇署研發的「FireCheck 4D – BIM消防安全工具」：該項目透過結合建築信息模擬技術自動核查功能，革新建築設計及規管流程，以確保符合消防安全規定，並提供精確空間分析及應用防火物料追蹤技術。

2. 土拓署研發的「人工智能山泥傾瀉警告系統」：該系統應用人工智能進行大數據分析，提高估算暴雨下山泥傾瀉報告數目的準確度，從而提升風險評估能力，優化警告發放。

3. 土拓署研發的「CANOPUS – 智能安全帶」：該系統整合物聯網與工人身分識別技術，實時監測高空作業工人的行為及環境條件，確保工人繫穩安全帶才工作。

4. 土拓署研發的「密閉空間智能職安管理與監測系統」：該專為密閉空間設計的系統，整合人工智能視覺、氣體感測、超寬頻定位、生命跡象監測和雲端分析，提供持續偵測，如有異常會作即時警報。

5. 土拓署研發的「人員實名制與設備追蹤智能軟件」：該軟件深度整合實名驗證、超寬頻人員與設備精準追蹤、多感測器融合、電子工作許可證及區塊鏈稽核紀錄功能，並搭載模組化AI技術，可實現預測式安全警示及協同處置緊急事件。

6. 渠務署研發的「智能陷阱星探」：該機械人主要協助檢查及驗證蓋板的結構安全，結合人工智能及多重感測技術，實時監測蓋板情況。

7. 水務署研發的「智管燒」：該機械人專為緊急水管維修設計，能在管道內部進行焊接與維護作業，大幅減少工人在密閉空間作業時間。



渠務署 – 「百變探哥」全地形渠道檢測機械人。

科技大學公布奪得62項殊榮，僅刷新歷屆紀錄，指展現科大團隊在跨學科及「AI + X」創新及成果轉化的非凡實力。獎項包括13個評審團嘉許金獎、20個金獎、20個銀獎，以及9個銅獎，彰顯科大在醫療健康、人工智能（AI）、先進製造業、新能源技術等前沿科技領域的領先地位。

科大協理副校長（知識轉移）金信哲（第三排左八）及科大（廣州）協理副校長（知識轉移）熊輝教授（第三排左九）帶領的參展團合影。（科大圖片）

城市大學表示，共贏得27個獎項，包括一項特別獎、六項評審團嘉許金獎、八項金獎、五項銀獎及七項銅獎。校方指印證研究成果的卓越品質，科研實力持續獲得國際學術與產業界的廣泛認可。其中由校長梅彥昌教授與城大協理副校長（內地產業）吳振富教授領導的「海水淡化裝置」項目，同時榮獲特別獎及金獎。

由城大校長梅彥昌教授與協理副校長（內地產業）吳振富教授（右四）領導的「海水淡化裝置」項目，同時榮獲特別獎及金獎。（城大圖片）

城大研究人員、由城大HK Tech 300培育的初創公司及團隊在第51屆日內瓦國際發明展上囊括27個獎項。（城大圖片）

嶺南大學表示，參展的13項發明項目全數獲獎，包括一個評審團嘉許金獎、五個金獎、三個銀獎，以及四個銅獎的優異成績，取得歷史性佳績。其中「FlexiBot：電動車無線充電機器人」兼獲由泰國國家研究委員會頒發的最佳國際發明及創新獎，合共橫掃14個獎項，參展及獲獎項目的數量均較上屆急增逾一倍。

在五個榮獲金獎的研究項目中，包括由校長秦泗釗校長率領團隊研發的「Smart Cool：人機互動AI智能冷氣需求預測系統」。

浸大獲得七個獎項，包括國際傳媒大獎、兩個金獎、三個銀獎及一個銅獎。其中得到國際傳媒大獎及銀獎的「AI事實查核服務」，由互動媒體系助理教授及人工智能媒體研究中心AI與社會公益實驗室主任李鈺鵬教授領導，運用AI智能系統實現可靠、可擴展且透明的自動化訊息偵測與驗證，可提升媒體、社交平台、金融機構及政府決策的可靠性，維持資訊的可信度，同時減低虛假訊息對公眾信任與金融穩定的侵蝕，創造經濟價值。

浸大在第51屆日內瓦國際發明展奪得七個獎項，包括國際傳媒大獎、兩個金獎、三個銀獎和一個銅奬。（浸大圖片）