狗隻今日起可入指定食肆　4間麥當勞獲批：正式推行日期稍後公布

食環署今日（9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首批暫有833間食肆獲批，多間為連鎖食肆，其中麥當勞有四間分店在名單之中，分別位於西貢、屯門黃金海岸、愉景灣、油塘。麥當勞回覆《香港01》查詢表示，正規劃具體安排，今日狗隻仍未准入分店，正式推行日期及詳情將稍後公布。



首批有833間食肆獲批狗隻牌照。(資料圖片)

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

麥當勞有四間分店獲批准容許狗隻進入，包括愉景灣廣場分店。（資料圖片）

政府放寬狗隻進入獲批准食肆的措施7月9日生效，首批約900間食肆已完成相關手續。地區分佈方面，以灣仔區最多，達101間；最少為北區，僅7間。名單中不乏大型連鎖餐廳及酒樓的分店，例如大家樂、牛奶冰室、百份百餐廳等。

麥當勞則有四間分店上榜，分別位於西貢西貢花園、屯門黃金海岸商場、愉景灣廣場、油塘油麗商場，惟麥當勞未有公布任何新安排。麥當勞回覆《香港01》查詢表示，就有關牌照申請，麥當勞已獲批4間餐廳的相關許可，並正就具體安排進行規劃。相關措施不會於2026年7月9日實施，正式推行日期及詳情將於稍後公布。