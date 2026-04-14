JUPAS2026│Best 5怎計分？20分21分聯招選科　22分以下升學選擇

【JUPAS改選2026 / DSE成績統計／Best 5 22分 / 聯招】中學文憑試暫定於2026年7月15日放榜，成績達到入讀大學門檻的考生下一步需準備JUPAS大學聯招改選。參考去年成績，考獲5科2分入讀大學的機會相當高，若考獲22分或以下又有甚麼選擇？「01教育」整合各大學於上個收生年度（2025/26年入學）的收分資料，惟家長及學生須注意，資料是歷史數據僅供參考，不代表今年實際收生分數。同時各大學課程計算收生分數時，會有不同文憑試科目加權比重計算方法，即使考生最佳5科考獲相關成績，不代表必定可以入讀相關科目，詳情請參閱各大學網頁。



如欲了解更多JUPAS排位技巧及注意事項，以至是如何解讀上四分位數、中位數及下四分位數，可以點擊瀏覽此文章：JUPAS點排好? 技巧及注意事項一覽

DSE成績的計算方法是什麼？

DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分。不過經大學聯招（JUPAS）收生時，各大學的計分方法各有不同，例如香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學會視「5**」為8.5分，而浸會大學、教育大學等則只有7分，可能是決定考生能否被錄取的關鍵因素。

2026年JUPAS招生9間大學的DSE成績計算方法▼▼▼

此外，乙類應用學習及丙類其他語言科目在不同院校的計分方法均有分別，有選修這些課程的考生也需多加留意。

DSE 22分或以下有那些課程？

以下列出下四分位數為22分或以下的聯招科目，即看哪個心儀選科！

下四分位數（Lower Quartile）為新生入學成績最低的25%，以下顯示下四分位數為最佳五科20分或以下的聯招科目。由於各院校計算方法不同，下表計算方法如下：

1. 城大、浸大、嶺大、教大、都大為下四分位數收生分數，並已計算指定比重（請參考各院校計分方法）；

2. 理大參考分數為彈性收生門檻收生分數。

注意：須留意各院校各學科有不同比重/加權計分方法，因此收生分數較低，並不代表實際入學難易程度。



JUPAS聯招2026｜Best 5 22分

JUPAS聯招2026｜Best 5 21分

JUPAS聯招2026｜Best 5 20分

JUPAS聯招2026｜Best 5 19分

JUPAS聯招2026｜Best 5 18分或以下

另外，除了JUPAS提供的課程之外，其他大專院校亦設有自資學士、副學士及高級文憑等課程，為考生提供多元升學出路，以下是相關文章：

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我的DSE分數可以入讀心儀科目嗎？

如果想知道自己的DSE分數是否可以入讀心儀大學或學科，你可以參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。

「01研數所」已經整合多個熱門科目的收生分數，各位讀者可以瀏覽以下文章了解更多：