北京男子申高才通被拒　指入境處錯誤解讀課稅年度定義　求覆核

居北京的內地商人，聲稱他去年3月在內地成立的公司，連續一年累計年利潤達250萬以上要求，他以此在港申請高才通計劃，卻遭入境處拒絕。他指處方指要求的課稅年度是以每年的1至12月計，故認為其利潤計算未符完整評稅年度的要求。商人不服裁決，指處方錯誤解釋「年度」，又指課稅年度亦可以4月1日至翌年3月底計算。他昨（8日）自行入稟高等法院申請司法覆核（HCAL1230/2026），要求撤銷處方決定。



申請人寧伯學，報稱地址位於北京，答辯人為入境事務處處長。

申請人寧伯學入稟高等法院要求司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人的公司去年才成立

申請人在親自撰寫的申請書指，他曾於2025年6月去信入境處書作查詢，指他持股95%的北京合致咨詢服務有限公司，於2025年3月5日成立，該公司按季度完成稅務申報，若已繳交連續4個季度稅款，是否符合高才通A類，即在緊接申請前一年就其擁有公司所得全年收入，達港幣250萬元或以上的標準。入境處同月回覆指，公司應課稅收入，以申請前的4個季度作為計算標準。

處方指需達完整評稅年度要求

申請人稱他根據官方指引籌備，並經核算，他持股的公司的累計利潤已達到250萬港元以上，認為滿足高才通A類收入要求。他於2026年2月4日提交高才通A類申請。入境處4月通知他其申請不獲批，理由是其公司成立的時間及課稅利潤時間，未達到完整評稅年度要求。

認為入境處單方面決定評稅年度

申請人不服決定，今年4月向入境處提出覆核。入境處翌月駁回覆核，他指處方單方面界定「完整評稅年度」為2025年1月1日至12月31日的自然年度，同時又指，即使申請人符合申請資格，入境處處長仍有權拒批。

認為年度不一定是限定為1至12月

申請人指，入境處對外公布的《高端人才通行證計劃入境指南》中，未將「全年/年度」限定為1月1日至12月31日。而根據《釋義及通財條例》，連續12個月、連續4個季和法定財政年度（4月1日至翌年3月31日）均屬「年度」的合法釋義。他認為其公司已完成連續4個季度完整稅務申報，完全符合規則要求。而入境處單方縮小詞義範圍，屬於法律適用錯誤。

認為入境處無視其公司結構穩定的客觀事實

此外，申請人指他自公司成立起，已持有95%的股權，股權結構穩定，公司經營、稅務申報全程合規。他亦已完整提交多項資料。入境處無視客觀事實，在既有規則之外增設條件，並不合理。

認為處方決定前後矛盾

申請人續指，入境處之前已明確告知他，公司應課稅收入以申請前4個季度計算，他基於官方答覆才遞交申請，認為入境處推翻指引，作出前後矛盾的決定。他因而要求法庭頒令，撤銷入境處拒絕其申請的決定，處方並依照法例規定，重新審核其申請。