涉假資料申高才通　內地男准出境後未回港應訊　被充公保釋金70萬

被告陳炳增，47歲，持雙程證來港，被控一項串謀詐騙罪，指他於香港或其他地方，與一名「劉先生」，串謀向入境事務處訛稱他符合高端人才通行證計劃（B類申請）的申請資格，誘使入境處處長及其人員批准被告及其姓黃配偶，及他們的女兒在港逗留。

擔保人早前曾指被告願承擔後果

被告於本月12日已缺庭聆訊，他的擔保人當時向法庭指，被告無潛逃的意圖，只是想待母親情況穩定才回港，並願承擔法律後果。

擔保人稱覺被辜負

鄭官把案押後至今天，被告仍未現身，其擔保人向法庭稱，上次提堂後，他已透過社交媒體、微信等途徑，嘗試聯絡被告，但都不獲回應，他亦是因見被告去年多次如期出庭，才會信任他及為他作擔保人，現在卻被辜負，他亦透露有聯絡被告的妻子，但指對方回應態度消極，現已無法聯絡被告。

鄭官發出拘捕令

鄭官聽罷取消被告擔保，並發出拘捕令，並下令充公被告的保釋金，包括現金萬元及人事擔保的20萬元，合共70萬元。

